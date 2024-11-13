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Коммунальщики Симферополя будут работать зимой по специальным графикам

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Коммунальные службы Симферополя подготовлены к работе в осенне-зимний период, сообщил глава города Михаил Афанасьев.

«Техники, материала и личного состава достаточно. Для бесперебойной работы в осенне-зимний период предусмотрена работа 32 человек в ночное время и 16 человек в дневное время по специально разработанным графикам работы», — написал он в своем Telеgram-канале.

По словам главы города, также в Симферополе продолжается установка 250 боксов с реагентами для обработки дорог при гололедице, они будут расположены на остановках общественного транспорта и в оживленных местах.

«Зимнее содержание осуществляется по 9 маршрутам во взаимодействии с ЕДДС, МЧС, Госавтоинспекцией и крымским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», — добавил мэр.

Глава города отметил, что организация функционирования коммунальных служб в зимний период стоит на его личном контроле.

Ранее сообщалось, что средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов.

ЖКХ