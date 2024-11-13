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Самарскому певцу Шарлоту* продлили арест

Он пробудет в СИЗО до 24 марта 2025 года.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Четвертый апелляционный суд оставил в силе решение о продлении ареста самарскому певцу Эдуарду Шарлоту*. Музыкант проведет в СИЗО до 24 марта следующего года, отмечают в пресс-службе суда.

Адвокат артиста обращал внимание суда на то, что тот сам вернулся в РФ, скрываться не планирует и характеризуется положительно, поэтому просил перевести его подзащитного на домашний арест.

Суд счел, что музыкант может воспрепятствовать расследованию, если его отпустят, и оставил решение Самарского областного суда без изменений.

Напомним, молодой человек обвиняется в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также уничтожении паспорта. Ему грозит 3 года колонии. Сам Шарлот лишь частично признал вину.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.