Самарскому певцу Шарлоту* продлили арест

Четвертый апелляционный суд оставил в силе решение о продлении ареста самарскому певцу Эдуарду Шарлоту*. Музыкант проведет в СИЗО до 24 марта следующего года, отмечают в пресс-службе суда.
Адвокат артиста обращал внимание суда на то, что тот сам вернулся в РФ, скрываться не планирует и характеризуется положительно, поэтому просил перевести его подзащитного на домашний арест.
Суд счел, что музыкант может воспрепятствовать расследованию, если его отпустят, и оставил решение Самарского областного суда без изменений.
Напомним, молодой человек обвиняется в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также уничтожении паспорта. Ему грозит 3 года колонии. Сам Шарлот лишь частично признал вину.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.