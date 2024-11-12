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На Дону с 1 января подорожает проезд в электричках

С начала следующего года на Дону стоимость проезда за каждые 10 км возрастет до 25 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 1 января подорожает проезд в электричках. Такая информация появилась в документах на сайте регионального правительства.

Так, с начала года стоимость проезда за каждые десять километров вырастет до 25 рублей, когда раньше плата составляла 21 рубль.

Отметим, что повышение не коснется городской электрички Ростова. А вот, к примеру, чтобы добраться из донской столицы в Таганрог, стоимость вырастит около 20 рублей. А, если ехать из Ростова в Миллерово, куда дорога занимает несколько сотен километров, стоимость проезда увеличится более заметно.

Напомним, из-за ремонтных работ на железнодорожных путях со среды, 13 ноября, изменится расписание пяти пригородных поездов.