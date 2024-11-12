На Дону с 1 января подорожает проезд в электричках

В Ростовской области с 1 января подорожает проезд в электричках. Такая информация появилась в документах на сайте регионального правительства.
Так, с начала года стоимость проезда за каждые десять километров вырастет до 25 рублей, когда раньше плата составляла 21 рубль.
Отметим, что повышение не коснется городской электрички Ростова. А вот, к примеру, чтобы добраться из донской столицы в Таганрог, стоимость вырастит около 20 рублей. А, если ехать из Ростова в Миллерово, куда дорога занимает несколько сотен километров, стоимость проезда увеличится более заметно.
Напомним, из-за ремонтных работ на железнодорожных путях со среды, 13 ноября, изменится расписание пяти пригородных поездов.