На Дону с 1 января подорожает проезд в электричках

Отметим, что повышение не коснется городской электрички Ростова. А вот, к примеру, чтобы добраться из донской столицы в Таганрог, стоимость вырастит около 20 рублей. А, если ехать из Ростова в Миллерово, куда дорога занимает несколько сотен километров, стоимость проезда увеличится более заметно.