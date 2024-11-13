Волгоградские ученые разработали новое средство от тромбоза

В настоящее время самым популярным лекарственным средством против тромбоза считается ацетилсалициловая кислота, однако ее регулярный прием чреват раздражением слизистой оболочки желудка и угрозой кровотечения. Новое средство, разработанное учеными волгоградского медуниверситета, лишено этих побочных реакций.
Исследователи установили, что препарат в 11 раз эффективнее справляется с артериальным тромбозом. У тех крыс, кому в ходе эксперимента ввели средство, в нижней полой вене оказалось тромбоцитов в шесть раз меньше, чем у тех, кому дали ацетилсалициловую кислоту.
Результаты исследований помогут специалистам уточнить клинические рекомендации по лечению заболеваний, а также разработать более эффективный аналог аспирина.