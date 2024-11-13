Волгоградские ученые разработали новое средство от тромбоза

Исследователи установили, что препарат в 11 раз эффективнее справляется с артериальным тромбозом. У тех крыс, кому в ходе эксперимента ввели средство, в нижней полой вене оказалось тромбоцитов в шесть раз меньше, чем у тех, кому дали ацетилсалициловую кислоту.