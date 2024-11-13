Ради строительства нового отеля за 6 млрд рублей в Петербурге снесут старую гостиницу

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство отеля на месте, где сейчас находится гостиница «Выборгская». Располагается советская постройка на Торжковской улице рядом с метро «Черная речка». Соответствующий документ опубликован в реестре ведомства.
— Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик “Выборгская”, — указан застройщик в карточке объекта на сайте Госстройнадзора.
Действовать разрешение на строительство будет до 8 ноября 2029 года. Общая площадь участка — около 7,3 тысячи квадратных метра, а площадь застройки — 5,1 тысячи квадратных метра.
Напомним, ранее КГИОП согласовал застройку на набережной реки Фонтанка, 130А. На месте бывшего Троицкого рынка появится жилой дом высотой от 17 до 24 метров. Заявителем по проекту застройки значится компания «БАЛТРАНЗИТ».