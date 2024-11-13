Ради строительства нового отеля за 6 млрд рублей в Петербурге снесут старую гостиницу

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство отеля на месте, где сейчас находится гостиница «Выборгская». Располагается советская постройка на Торжковской улице рядом с метро «Черная речка». Соответствующий документ опубликован в реестре ведомства.