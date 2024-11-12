В колонию Ростовской области пытались перебросить телефоны

На территорию колонии Новочеркасска пытались перебросить запрещенные предметы. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Ростовской области.
Запрещенная находка была обнаружена сотрудниками колонии при обследовании тропы наряда внутренней запретной зоны. Там было найдено пять свертков, внутри которых находились четыре телефона, три зарядки и шесть сим-карт.
Предметы были переданы полиции. Сейчас проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в исправительную колонию в Ростове горожанин пытался передать запрещенные препараты. Ростовчанин завернул вещества в сверток, а затем обмотал все пластырем. После чего попытался перебросить препараты на территорию колонии. Но мужчину задержали и передали сотрудникам полиции.