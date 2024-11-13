На территории Волгоградской области зафиксирована циркуляция пяти вирусов

Согласно данным регуправления Роспотребнадзора, за минувшую неделю зафиксировано снижение числа заболевших ОРВИ на 4% в сравнении с предыдущей неделей. В основном в субъекте распространены риновирус, вирус парагриппа, аденовирус, бокавирус, РС-вирус. Циркуляция вирусов гриппа не обнаружена.
Вместе с тем количество случаев заражения коронавирусной инфекцией снизилось на 28% по сравнению с минувшей неделей. В регионе врачи продолжают выявлять геновариант «Омикрон».
Чтобы снизить риски распространения ОРВИ и гриппа, волгоградцам порекомендовали соблюдать такие простые правила, как регулярное мытье рук, ношение маски при посещении торговых центров, использование антисептиков, частые прогулки на свежем воздухе. При планировании поездок за границу необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.