На территории Волгоградской области зафиксирована циркуляция пяти вирусов

Чтобы снизить риски распространения ОРВИ и гриппа, волгоградцам порекомендовали соблюдать такие простые правила, как регулярное мытье рук, ношение маски при посещении торговых центров, использование антисептиков, частые прогулки на свежем воздухе. При планировании поездок за границу необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.