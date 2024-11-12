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Очевидцы сообщили о ДТП с пятью фурами под Ростовом

На трассе недалеко от Зверево произошла массовая авария.

Источник: Комсомольская правда

Вечером во вторник, 12 ноября, на трассе в Ростовской области возле Зверево произошло ДТП с пятью грузовиками. Об аварии в социальных сетях сообщили очевидцы.

Судя по «Яндекс. Картам» из-за аварии собралась внушительная пробка в сторону донской столицы. Ее протяженность составляет около шести километров.

Напомним, в конце октября в центре Ростова произошла массовая авария. На улице Станиславского, недалеко от трамвайных путей, столкнулись пять автомобилей. Транспортные средства получили механические повреждения. Медицинская помощь никому из людей не понадобилась.