Национальные проекты России в 2024 году

Сегодня в стране ведется работа над 15 национальными проектами. Что следует о них знать и каких результатов от них ожидать — рассказываем в материале.
Что такое национальные проекты
Национальные проекты в России представляют собой программы, которые нацелены на решение актуальных государственных задач. Приоритеты на определенные периоды указом определяет президент страны.
Указ президента РФ о реализации национальных проектов
7 мая 2018 года российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Этот документ и утвердил национальные проекты, которые реализуются по сей день.
Список всех национальных проектов, действующих в России на 2024 год
- «Здравоохранение».
- «Образование».
- «Демография».
- «Культура».
- «Безопасные качественные дороги».
- «Жилье и городская среда».
- «Экология».
- «Туризм и индустрия гостеприимства».
- «Наука и университеты».
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
- «Цифровая экономика Российской Федерации».
- «Производительность труда».
- «Международная кооперация и экспорт».
- «Беспилотные авиационные системы».
- «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
1. Здравоохранение
|Федеральные проекты
|«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»«Борьба с онкологическими заболеваниями»«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»«Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»«Развитие экспорта медицинских услуг»«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»
|Цели
|Опускание доли скончавшихся младенцев
Спад численности смертностей в категории трудоспособных гражданСнижение количества летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеванийПадение смертей от онкологогииИзбавление от недосчета медработников первичной помощиГарант ежегодного прохождения большинством россиян профилактических медосмотровВзлет доступности медпомощи для жителей глубинокУбыстрение реакции на запросы граждан по получению первичной медпомощиВсплеск объема экспорта отечественных медуслуг
|Срок реализации
|1 января 2019 года — 31 декабря 2024 года
|Бюджет
|1725,8 миллиарда рублей
2. Образование
|Федеральные проекты
|«Современная школа»
«Успех каждого ребенка»
«Цифровая образовательная среда»
«Социальная активность»
«Социальные лифты для каждого»
«Патриотическое воспитание»
«Молодежь России»
|Цели
|Постройка школ в глубинках и оснащение их современным оборудованием
Подвышение педагогических навыков
Поднятие квалификации управленцев в сфере образования
Модернизирование образовательно-воспитательных методов
Вхождение России в топ-10 стран по качеству общего образования
Создание действенной и справедливой системы обнаружения, ассистирования и развития талантов у детей и молодежи
Взращивание развитого, ответственного, патриотичного и духовно-нравственного поколения
Всплеск волонтерства в стране
|Срок реализации
|1 января 2019 года — 31 декабря 2024 года
|Бюджет
|1065,8 миллиарда рублей
3. Демография
|Федеральные проекты
|«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
«Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
«Старшее поколение»
«Укрепление общественного здоровья»
«Спорт — норма жизни»
|Цели
|Увеличение продолжительности здоровой жизни
Уменьшение смертности граждан старше трудоспособного возраста
Рост суммарного коэффициента рождаемости
Поднятие количества россиян, ведущих здоровый образ жизни
Увеличение доли людей, постоянно занимающихся спортом
|Срок реализации
|1 января 2019 года — 31 декабря 2024 года
|Бюджет
|3105,2 миллиарда рублей
4. Культура
|Федеральные проекты
|«Культурная среда»
«Творческие люди»
«Цифровая культура»
|Цели
|Достижение современной ступени в развитии культурной инфраструктуры
Формирование условий для всплеска творческого потенциала граждан
Цифровизация сферы культуры
|Срок реализации
|1 января 2019 года — 31 декабря 2024 года
|Бюджет
|237,3 миллиарда рублей
5. Безопасные качественные дороги
|Федеральные проекты
|«Региональная и местная дорожная сеть»
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
«Безопасность дорожного движения»
«Автомобильные дороги Минобороны России»
«Развитие общественного транспорта»
«Развитие федеральной магистральной сети»
|Цели
|Постройка современных магистралей и мостов
Интеграция умного транспорта
Увеличение сроков годности дорог
|Срок реализации
|3 декабря 2018 года — 31 декабря 2024 года
|Бюджет
|263,5 миллиарда рублей
6. Жилье и городская среда
|Федеральные проекты
|«Ипотека»
«Жилье»
«Формирование комфортной городской среды»
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
«Чистая вода»
|Цели
|Помощь с покупкой жилья семьям со средним заработком
Повышение количества жилых построек
Рост удобства городской инфраструктуры
Регулярное уменьшение негодной для жизни недвижимости
Увеличение качества питьевой воды для граждан
|Срок реализации
|1 октября 2018 года — 31 декабря 2024 года
|Бюджет
|1265,8 миллиарда рублей
7. Экология
|Федеральные проекты
|«Вода России»
«Чистая страна»
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
«Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности»
«Чистый воздух»
«Чистая вода»
«Оздоровление Волги»
«Сохранение озера Байкал»
«Сохранение уникальных водных объектов»
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»
«Внедрение наилучших доступных технологий»
«Сохранение лесов»
«Экомониторинг»
|Цели
|Избавление от незаконных скоплений мусора
Внедрение сортировки отходов на государственном уровне
Очищение водоемов
Уменьшение уровня загрязнения воздуха в промышленных городах
Формирование новых охраняемых зон
Развитие экотуризма
Введение мониторинга экологической ситуации в стране
|Срок реализации
|1 октября 2018 года — 31 декабря 2024 года
|Бюджет
|2583,5 миллиарда рублей
8. Туризм и индустрия гостеприимства
|Федеральные проекты
|«Туристическая инфраструктура»
«Доступность туристического продукта»
«Совершенствование управления»
|Цели
|Увеличение процента путешествий внутри страны
Поднятие уровня сервиса для туристов
Обеспечение поддержки туристического бизнеса
|Срок реализации
|1 января 2021 года — 31 декабря 2024 года
|Бюджет
|939,1 миллиарда рублей
9. Наука и университеты
|Федеральные проекты
|«Исследовательское лидерство»
«Инфраструктура»
«Кадры»
«Интеграция»
«Кампусы»
|Цели
|Продвижение научных исследований в актуальных областях
Поднятие уровня комфортности научной деятельности
Повышение квалификации и привлечение новых научных кадров
Налаживание качественного взаимодействия областей науки, высшего образования и промышленности
Построение сети современных университетских городков
|Срок реализации
|1 октября 2018 года — 31 декабря 2024 года
|Бюджет
|1125,9 миллиарда рублей
10. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
|Федеральные проекты
|«Поддержка самозанятых»
«Предакселерация»
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
«Цифровая платформа малого и среднего предпринимательства»
|Цели
|Помощь предпринимателям на старте бизнеса
Поддержка в развитии малых и средних компаний
Помощь предпринимателям в выходе на экспорт
Избавление от административных помех для бизнеса
Популяризация имиджа предпринимателя
|Срок реализации
|15 октября 2018 года — 31 декабря 2024 года
|Бюджет
|437,5 миллиарда рублей
11. Цифровая экономика Российской Федерации
|Федеральные проекты
|«Нормативное регулирование цифровой среды»
«Информационная инфраструктура»
«Кадры для цифровой экономики»
«Информационная безопасность»
«Цифровые технологии»
«Цифровое государственное управление»
|Цели
|Поднятие объемов государственных вложений в усовершенствование цифровой экономики
Формирование законодательной базы для цифровой среды
Подготовка квалифицированных сотрудников для сферы цифровой экономики
Формирование крепкой и безопасной информационной инфраструктуры
Использование отечественных программных обеспечений в цифровых технологиях
|Срок реализации
|1 октября 2018 года — 31 декабря 2024 года
|Бюджет
|1837,7 миллиарда рублей
12. Производительность труда
|Федеральные проекты
|«Системные меры по повышению производительности труда»
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
|Цели
|Поддержка формирования производственной системы
Повышение квалификации глав предприятий
Содействие компаниям при желании работать на экспорт
Финансовое способство развитию предприятий
Предоставление компаниям налоговых льгот
Понижение уровня законодательных препятствий в развитии предприятий
Развитие международных отраслевых взаимоотношений
Организация неденежных способов поддержки
Создание отраслевой цифровой платформы
Формирование движения рационализаторов предприятий
Предоставление передовых планов наставничества
|Срок реализации
|1 октября 2018 года — 31 декабря 2024 года
|Бюджет
|32,6 миллиарда рублей
13. Международная кооперация и экспорт
|Федеральные проекты
|«Промышленный экспорт»
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
«Логистика международной торговли»
«Экспорт услуг»
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
|Цели
|Повышение объемов экспорта несырьевой неэнергетической продукции
Рост доли экспорта товаров обрабатывающей промышленности, сельхозпродукции и услуг в валовом внутреннем продукте
Создание действенного механизма разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза
|Срок реализации
|1 октября 2018 года — 31 декабря 2024 года
|Бюджет
|956,8 миллиарда рублей
14. Беспилотные авиационные системы
|Федеральные проекты
|«Инфраструктура, безопасность и сертификация»
«Кадры для беспилотной авиационной системы»
«Перспективные технологии для беспилотной авиационной системы»
«Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»
«Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих»
|Цели
|Формирование нужной инфраструктуры для беспилотной авиации
Подготовка квалифицированных кадров для беспилотной авиации
Популяризация отечественной беспилотной авиации
Обеспечение комфорта граждан при поездках до работы, учебы и путешествиях по стране
|Срок реализации
|1 января 2024 года — 31 декабря 2030 года
|Бюджет
|546,4 миллиарда рублей
15. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
|Федеральные проекты
|«Европа — Западный Китай»
«Морские порты России»
«Северный морской путь»
«Железнодорожный транспорт и транзит»
«Транспортно-логистические центры»
«Коммуникации между центрами экономического роста»
«Развитие региональных аэропортов и маршрутов»
«Высокоскоростное железнодорожное сообщение»
«Внутренние водные пути»
|Цели
|Усовершенствование транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг» для перевозки грузов
Развитие железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктур
|Срок реализации
|1 октября 2018 года — 31 декабря 2024 года
|Бюджет
|6348,1 миллиарда рублей
Какие нацпроекты являются приоритетными
Среди 15 национальных проектов, которые сегодня функционируют в России, первостепенных не выделяют. В соответствии с указом президента страны Владимира Путина каждая из программ важна не меньше другой. Разделяются национальные проекты на три группы исключительно по направлениям улучшений — для людей («Человеческий фактор»), для городских пространств («Комфортная среда для жизни») и для экономики («Экономический рост»).
«Человеческий фактор»:
- «Здравоохранение».
- «Образование».
- «Демография».
- «Культура».
«Комфортная среда для жизни»:
- «Безопасные качественные дороги».
- «Жилье и городская среда».
- «Экология».
- «Беспилотные авиационные системы».
«Экономический рост»:
- «Туризм и индустрия гостеприимства».
- «Наука и университеты».
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
- «Цифровая экономика Российской Федерации».
- «Производительность труда».
- «Международная кооперация и экспорт».
- «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
Показатели реализации национальных проектов
Уровень воплощения нацпроектов в жизнь оценивается в процентах. За базовую величину берется изначальный план программы. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, на январь 2024 года средний уровень выполнения национальных проектов близился к ста процентам, а значит, к концу сроков основные цели программ точно окажутся достигнутыми.
Что нужно запомнить о национальных проектах в России
Собрали для вас пять постулатов о российских нацпроектах. Не пропустите — каждый образованный человек должен это знать.
- Служат инструментом социально-экономического развития России.
- Основное предназначение — усовершенствовать актуальные общественные сферы.
- Требуют вложения большого количества государственных средств.
- В 2024 году ведется работа над 15 национальными проектами.
- Каждую программу курирует определенный чиновник из Кабинета министров.