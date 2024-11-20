Национальные проекты России в 2024 году

Среди 15 национальных проектов, которые сегодня функционируют в России, первостепенных не выделяют. В соответствии с указом президента страны Владимира Путина каждая из программ важна не меньше другой. Разделяются национальные проекты на три группы исключительно по направлениям улучшений — для людей («Человеческий фактор»), для городских пространств («Комфортная среда для жизни») и для экономики («Экономический рост»).