Из-за гриппа и коронавируса 35 классов школ Петербурга отправили на карантин

Из-за роста заболеваемости гриппом, коронавирусом и ОРВИ школы Санкт-Петербурга начали отправлять некоторые классы на карантин. Учебный процесс приостанавливается, если среди учеников есть определенное количество заболевших, уточнили для SPB.KP.RU в пресс-службе Комитета по образованию Северной столицы.
— Как только начинается учебный год, в сентябре, такое происходит постоянно. В одних классах учебный процесс приостанавливается, в других — возобновляется. На сегодня таких классов 35. А месяц назад, например, было 25, — рассказали в ведомстве.
Также в Комитете пояснили, что это скорее сезонное явление. Так, в Петербурге сейчас почти 700 школ, в которых учатся 11 лет. Соответственно, процент классов, ушедших на карантин, довольно мал. Также помимо школ, на карантин отправляются группы детских садов.
Приблизительно в аналогичный период предыдущего года школы Петербурга отправили на карантин 20 классов. В то время заболели 31 377 школьников, а в детских садах на больничном находились 15 293 малышей.