Из-за гриппа и коронавируса 35 классов школ Петербурга отправили на карантин

Также в Комитете пояснили, что это скорее сезонное явление. Так, в Петербурге сейчас почти 700 школ, в которых учатся 11 лет. Соответственно, процент классов, ушедших на карантин, довольно мал. Также помимо школ, на карантин отправляются группы детских садов.