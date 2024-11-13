Что можно и нельзя в Никодимов день 13 ноября, который называют день рыбака

Православная церковь 13 ноября вспоминает святого Никодима. В народе принято праздновать Никодимов день. Однако есть еще одно название — день рыбака. Так, из пойманной в указанный день рыбы, обязательно готовили пирог. Его должны были попробовать все члены семьи.