Что можно и нельзя в Никодимов день 13 ноября, который называют день рыбака

Православная церковь 13 ноября вспоминает святого Никодима. В народе принято праздновать Никодимов день. Однако есть еще одно название — день рыбака. Так, из пойманной в указанный день рыбы, обязательно готовили пирог. Его должны были попробовать все члены семьи.
Что нельзя делать 13 ноября.
Не следует разговаривать с малознакомыми людьми. Все дело в том, что это может обернуться неприятностями. Рыбакам запрещено ссориться. Считалось, что на протяжении 40 дней рыбалка окажется неудачной.
Что можно делать 13 ноября.
По традиции, рыболовы обязательно шли на рыбалку 13 октября. Из улова было принято готовить пирог, который попробовать следовало всем членам семьи, чтобы был достаток и счастье.
Согласно приметам, солнечная погода предупреждает о похолодании в скором времени. В том случае, если воробьи расчирикались, ждали потепления. Если же птиц не слышно 13 ноября, то это говорит про мороз.
Тем временем минские универмаги назвали даты скидок и акционные товары в ноябре 2024.
Ранее в Могилевской области глава товарищества собственников потратил деньги жильцов на грудь жене и любовнице.
А еще мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.