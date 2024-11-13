«Строгий сержант доставил его в отделение милиции!» Стас Садальский рассказал, как легендарного певца Александра Вертинского задержала милиция на гастролях в Минске

«Этот казус случился с ним в 1951 году на летних гастролях в Минске. Александр Николаевич, который очень любил перед обедом погулять, и в этот раз отправился на свой традиционный моцион, но к двум часам, то есть, к самой трапезе почему-то не явился. Человеком он был очень пунктуальным, поэтому его опоздание встревожило всех. К трем часам Вертинский наконец-то вернулся и рассказал, что на обратном пути в гостиницу его остановил сержант милиции с просьбой предъявить документы. Паспорта у Александра Николаевича не оказалось, он благополучно был забыт в номере», — повествует Садальский.