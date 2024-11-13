Таллахасси
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Строгий сержант доставил его в отделение милиции!» Стас Садальский рассказал, как легендарного певца Александра Вертинского задержала милиция на гастролях в Минске

Садальский сказал, как певца Вертинского задержала милиция на гастролях в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Известный актер, звезда культового фильма «Белые росы» Стас Садальский рассказал, о том, как легендарного певца Александра Вертинского задержала милиция на гастролях в Минске. У себя в соцсети, а число фолловеров Стаса Садальской только в одной из них давно преодолело планку в 100 тысяч, знаменитый актер поделился историей, которую ему в свое время рассказала дочь легендарного певца Анастасия Вертинская.

Артист нередко делится с фолловерами историями о великих. Фото: личная страница Стаса Садальского в соцсети.

Итак, переносимся во времени, минуя больше семи десятилетий.

«Этот казус случился с ним в 1951 году на летних гастролях в Минске. Александр Николаевич, который очень любил перед обедом погулять, и в этот раз отправился на свой традиционный моцион, но к двум часам, то есть, к самой трапезе почему-то не явился. Человеком он был очень пунктуальным, поэтому его опоздание встревожило всех. К трем часам Вертинский наконец-то вернулся и рассказал, что на обратном пути в гостиницу его остановил сержант милиции с просьбой предъявить документы. Паспорта у Александра Николаевича не оказалось, он благополучно был забыт в номере», — повествует Садальский.

К слову, свой пост актер проиллюстрировал вот таким снимком: Анастасия Вертинская и советские милиционеры.

Пост был проиллюстрирован вот таким снимком. Фото: личная страница Стаса Садальского в соцсети.

Фолловеры заинтригованы: что же было дальше? А дальше…

"Строгий сержант сказал, что любого беспаспортного гражданина он просто обязан доставить в отделение милиции. Уже уставший от прогулки Вертинский согласился, но… предложил поехать в милицию на такси. Подъехав к отделению, он рассчитался, вышел из машины и покорно отправился за сержантом в кабинет к начальнику.

Начальник, узнав, в чем дело, спросил у артиста:

— Как ваша фамилия?

Александр Николаевич сидел у раскрытого окна и, посмотрев в него, неожиданно увидел напротив длинный забор, весь заклеенный афишами с его именем — «Вертинский, Вертинский, Вертинский».

— Вот моя фамилия! — указал.

Начальник оказался большим поклонником певца.

Он встал, извинился, пожал ему руку и сам отвез артиста в гостиницу. А вечером уже сидел на его концерте в качестве желанного гостя!" — рассказ был со счастливым финалом.

Автограф Анастасии Вертинской — в коллекции Садальского. Фото: личная страница Стаса Садальского в соцсети.

Сотни лайков и комментариев под этим исторически во всех смыслах постом Стаса Садальского себя не заставили долго ждать.

«Какой чудный рассказ про Великого Александра Вертинского! Спасибо вам, Станислав!», «Очень атмосферный и яркий рассказ, кажется, увидела все события собственными глазами!» — констатируют подписчики.

Подписчики благодарят Стаса за те истории, которыми он периодически делится. Фото: личная страница Стаса Садальского в соцсети.

«В советские времена Минск славился железной дисциплиной на дорогах. И водители, и пешеходы строго соблюдали ПДД», — написал кто-то. Ему тотчас ответили: сейчас в Минске все с ПДД осталось неизменным — полный порядок. Ну, а Стаса Садальского фолловеры просят только об одном — почаще делиться такими классными историями о великих.

Ранее мы писали о том, что белорус обыграл знатоков «Что? Где? Когда?», задав вопрос про радиоприемник (тут про это).