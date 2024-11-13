«Строгий сержант доставил его в отделение милиции!» Стас Садальский рассказал, как легендарного певца Александра Вертинского задержала милиция на гастролях в Минске

Известный актер, звезда культового фильма «Белые росы» Стас Садальский рассказал, о том, как легендарного певца Александра Вертинского задержала милиция на гастролях в Минске. У себя в соцсети, а число фолловеров Стаса Садальской только в одной из них давно преодолело планку в 100 тысяч, знаменитый актер поделился историей, которую ему в свое время рассказала дочь легендарного певца Анастасия Вертинская.
Артист нередко делится с фолловерами историями о великих. Фото: личная страница Стаса Садальского в соцсети.
Итак, переносимся во времени, минуя больше семи десятилетий.
«Этот казус случился с ним в 1951 году на летних гастролях в Минске. Александр Николаевич, который очень любил перед обедом погулять, и в этот раз отправился на свой традиционный моцион, но к двум часам, то есть, к самой трапезе почему-то не явился. Человеком он был очень пунктуальным, поэтому его опоздание встревожило всех. К трем часам Вертинский наконец-то вернулся и рассказал, что на обратном пути в гостиницу его остановил сержант милиции с просьбой предъявить документы. Паспорта у Александра Николаевича не оказалось, он благополучно был забыт в номере», — повествует Садальский.
К слову, свой пост актер проиллюстрировал вот таким снимком: Анастасия Вертинская и советские милиционеры.
Пост был проиллюстрирован вот таким снимком. Фото: личная страница Стаса Садальского в соцсети.
Фолловеры заинтригованы: что же было дальше? А дальше…
"Строгий сержант сказал, что любого беспаспортного гражданина он просто обязан доставить в отделение милиции. Уже уставший от прогулки Вертинский согласился, но… предложил поехать в милицию на такси. Подъехав к отделению, он рассчитался, вышел из машины и покорно отправился за сержантом в кабинет к начальнику.
Начальник, узнав, в чем дело, спросил у артиста:
— Как ваша фамилия?
Александр Николаевич сидел у раскрытого окна и, посмотрев в него, неожиданно увидел напротив длинный забор, весь заклеенный афишами с его именем — «Вертинский, Вертинский, Вертинский».
— Вот моя фамилия! — указал.
Начальник оказался большим поклонником певца.
Он встал, извинился, пожал ему руку и сам отвез артиста в гостиницу. А вечером уже сидел на его концерте в качестве желанного гостя!" — рассказ был со счастливым финалом.
Автограф Анастасии Вертинской — в коллекции Садальского. Фото: личная страница Стаса Садальского в соцсети.
Сотни лайков и комментариев под этим исторически во всех смыслах постом Стаса Садальского себя не заставили долго ждать.
«Какой чудный рассказ про Великого Александра Вертинского! Спасибо вам, Станислав!», «Очень атмосферный и яркий рассказ, кажется, увидела все события собственными глазами!» — констатируют подписчики.
Подписчики благодарят Стаса за те истории, которыми он периодически делится. Фото: личная страница Стаса Садальского в соцсети.
«В советские времена Минск славился железной дисциплиной на дорогах. И водители, и пешеходы строго соблюдали ПДД», — написал кто-то. Ему тотчас ответили: сейчас в Минске все с ПДД осталось неизменным — полный порядок. Ну, а Стаса Садальского фолловеры просят только об одном — почаще делиться такими классными историями о великих.
Ранее мы писали о том, что белорус обыграл знатоков «Что? Где? Когда?», задав вопрос про радиоприемник (тут про это).