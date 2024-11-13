«И не холодные, и в то же время сдержанные». Певец Виктор Салтыков рассказал о «Песнярах» и отличительных чертах белорусов

Певец Виктор Салтыков рассказал о том, как на него повлияло творчество «Песняров», чем отличается белорусская публика и в чем уникальность белорусских женщин.
Советский и российский певец Виктор Салтыков, который в свое время был участником популярных групп «Форум» и «Электроклуб», стал гостем программы «Смысл жизни», которую на телеканале «Беларусь 1» ведет легендарная Алена Спиридович.
Певец обожает бывать в Беларуси. Фото: скриншот видео телеканала «Беларусь 1».
Ведущая и гость программы сошлись во мнении, что сегодняшний (очередной) виток популярности советских песен из 1980-закономерен.
— Люди вернулись к чему-то хорошему, возвращаются. Восьмидесятые были яркими, это были годы надежд. Появились яркие костюмы, появились яркие исполнители, все были очень разные, — отметил 66-летний Виктор Салтыков.
Артист, говоря о своем жизненном и музыкальном опыте, назвал сразу несколько групп и коллективов, чье творчество на него в своей время существенно повлияло.
В ноябре-2024 певцу исполнится 67 лет. Фото: личная страница Виктора Салтыкова в соцсети.
— В пять лет я повернулся к музыке. Музыку я любил всегда. Мама мне не купила пианино, у нас не было возможности. Там, где была музыка, я всегда был рядом. Потом мне подарили гитару, это было лет в 14, с этого-то все и началось. Сильное влияние — The Beatles, песня Girl. Это сильно меня «убивает». Потом — «Веселые ребята», а потом — «Песняры». Это три коллектива, которые на меня очень сильно повлияли!
От приятных воспоминаний прошлого Виктор Салтыков перешел ко дню сегодняшнему: музыкант констатировал — он частый гость в Беларуси, приезжает с концертами часто и регулярно.
Артист часто работает на площадках в Беларуси. Фото: личная страница Виктора Салтыкова в соцсети.
— Белорусская публика она — избирательная. Еще много лет назад, в девяностых, я выступал на «Славянском базаре», это было уже после «Форума», «Электроклуба». Я пел песню неизвестную тогда «Алиса в стане чудес»…Я ее спел и весь зал встал и мне аплодировал! До слез просто! Песня произвела некий фурор. Потом я много раз работал в Беларуси в клубах. В Беларуси, я ее вывел, понятие, формула чистоты. В городах — чисто, в деревнях — чисто. Люди — они какие-то другие, и не холодные, и в то же время сдержанные. Умные, красивые. Я не знаю, чем этот объяснить, но отливаются женщины Беларуси, допустим, от женщин российских. Я не знаю, как вы это видите внутри своей страны. Белорусы больше Питер напоминают, питерцев. Это я как питерский человек говорю. Больше внутренней эстетики внутри людей, — отметил Виктор Салтыков.
музыкант был участником нескольких популярных в СССР групп. Фото: личная страница Виктора Салтыкова в соцсети.
В конце каждой программы «Смысл жизни» Алена Спиридович задает гостям соответствующий вопрос. Виктор Салтыков ответил на него так:
— Сложный вопрос. Просто — жить! Брать от жизни все, что она тебе дала. Не отчаиваться никогда. Найти себя. Найти себе внутреннюю отдушину. Сам факт жизни — просто жить. Тем более, если Бог дал тебе глаза, руки, ноги. Все от тебя зависит — развиваться и развиваться постоянно внутри себя, — обобщил артист, которому в конце ноября-2024 исполнится 67 лет.
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