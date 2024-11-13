«И не холодные, и в то же время сдержанные». Певец Виктор Салтыков рассказал о «Песнярах» и отличительных чертах белорусов

— Белорусская публика она — избирательная. Еще много лет назад, в девяностых, я выступал на «Славянском базаре», это было уже после «Форума», «Электроклуба». Я пел песню неизвестную тогда «Алиса в стане чудес»…Я ее спел и весь зал встал и мне аплодировал! До слез просто! Песня произвела некий фурор. Потом я много раз работал в Беларуси в клубах. В Беларуси, я ее вывел, понятие, формула чистоты. В городах — чисто, в деревнях — чисто. Люди — они какие-то другие, и не холодные, и в то же время сдержанные. Умные, красивые. Я не знаю, чем этот объяснить, но отливаются женщины Беларуси, допустим, от женщин российских. Я не знаю, как вы это видите внутри своей страны. Белорусы больше Питер напоминают, питерцев. Это я как питерский человек говорю. Больше внутренней эстетики внутри людей, — отметил Виктор Салтыков.