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Местами дожди: погода в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В среду на полуострове ночью без осадков, в отдельных районах ожидается туман, днем прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет местами дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Олбани: 3 м/с 66% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13, в горах +2…+7 градусов», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +10…+12.

В Севастополе облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем северный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13 градусов.

В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +3 до +7, днем от +7 до +13 градусов.

В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +3…+5 градусов, днем +7…+9.