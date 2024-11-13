Местами дожди: погода в Крыму в среду

«Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13, в горах +2…+7 градусов», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +10…+12.
В Севастополе облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем северный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13 градусов.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +3 до +7, днем от +7 до +13 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +3…+5 градусов, днем +7…+9.