Расшифровать «Веном»: показы супергеройского экшена возобновят в России

Союз экс-журналиста Эдди Брока и поселившегося в его теле смертоносного балагура Венома по-прежнему кажется по-своему очаровательным. Хотя юмора к финалу стало очевидно меньше, а измотанный вид Эдди вызывает некоторое сожаление. И не столько потому, что он теперь вынужден бродить в отшельничестве в одной и той же гавайской рубашке поверх потной футболки, сколько от того, что один из главных секс-символов Голливуда Том Харди не молодеет. Вкупе с седой щетиной он, скорее, уже не тот классный парень из 2018 года, когда вышла первая часть серии, а чудной папаша лучшей подруги. Тем не менее его герой всё еще самый обаятельный из всех персонажей.