Расшифровать «Веном»: показы супергеройского экшена возобновят в России

Кинотеатры в российских городах начнут показы супергеройского блокбастера «Веном: Последний танец» 14 ноября неофициально в рамках предсеансового обслуживания. До этого показы финальной части популярной трилогии с Томом Харди ставили на паузу. По данным индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика», площадки приостановили голливудские сеансы на период с 7 по 13 ноября в рамках договоренностей с дистрибьютором «Централ Партнершип». О том, где смотреть продолжение «Венома» и какой вышла заключительная часть трилогии, — в материале «Известий».
Где посмотреть фильм «Веном 3».
На сайтах российских кинотеатров открылись продажи билетов на сеансы «Веном: Последний танец» с 14 ноября. Заключительную часть трилогии с Томом Харди в отечественном прокате будут показывать неофициально в рамках предсеансового обслуживания. Так, в этот день состоится премьера в сети «Мягкий кинотеатр» (Екатеринбург, Магнитогорск, Москва, Нижний Тагил, Самара, Уфа, Челябинск, Пермь). «Последний танец» там покажут перед фильмом «Через Москву». «Все в кинозал Алтуфьевский» будет демонстрировать голливудский блокбастер вместе с мультфильмом «Немодный тип». Magic Cinema (Мытищи) — с короткометражным мультфильмом «Кивиак». В кинотеатрах «Люксор» в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Рязани и Курске «Венома» покажут перед фильмом «Полдень». В кинотеатрах сети «Синема Стар» — перед короткометражкой «Край вдохновения».
Фото: Columbia Pictures Corporation.
В мировой прокат картина вышла еще 23 октября, а к концу месяца появилась в некоторых российских кинотеатрах. В частности, в сети Mori Cinema, которая представлена в девяти городах страны, премьера фильма с Томом Харди, согласно информации на сайте, состоялась 31 октября. Но и там ближайшие сеансы сейчас только 14 ноября — с короткометражкой «Пачка». По информации «Известий», «Венома» уже показывали и в столичном кинотеатре «Лорд», но ставили на недельную паузу. Однако представитель площадки вообще не подтвердил наличие фильма в репертуаре и сказал, что демонстрироваться будет короткометражка «Через Москву». Вероятно, ее название по ошибке оказалось проиллюстрировано постером «Венома».
Индустриальное издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщало, что российские кинотеатры отказались от практики «предсеансового обслуживания» в период с 7 по 13 ноября в рамках договоренностей с «Централ Партнершип». «Известия» запросили дистрибьютора, но там отказались от комментариев.
Фото: Columbia Pictures Corporation.
— Приостановка пиратских показов была, очевидно, связана со стартом в прокате «Любви Советского Союза». Сейчас фильм начал работу, у него уже складывается «сарафан», и кинотеатры, соответственно, возвращаются к предсеансовым показам. Что касается прогнозирования сборов «Венома», то делать их невозможно, потому что мы даже фактические сборы точно посчитать не можем. Та статистика, которую мы ведем, — это суммированные сборы коротких метров из ЕАИС. Можно предположить, что до момента, когда «Веном» сменится следующим крупным голливудским проектом, на него придется порядка полумиллиарда рублей кассовых сборов, но это крайне условная цифра, — отметил в беседе с «Известиями» главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Максим Острый.
Помимо «Венома», сейчас по схеме с бесплатным предсеансовым обслуживанием в России показывают мультфильм «Дикий робот», второго «Джокера» и «Гадкий я 4». По данным ЕАИС, в минувший уикенд (с 7 по 10 ноября) посещаемость кинотеатров снизилась до 1,6 млн с отметки в 3,4 млн за период с 31 октября по 4 ноября.
«Веном: Последний танец» — смотреть онлайн.
«Веном» — одна из самых успешных франшиз Sony Pictures об антигерое из мира Marvel. Триквел с Томом Харди уже заработал почти $400 млн в мировом прокате. На счету первого фильма — $856 млн, у второго — $506 млн. Российским фанатам истории сейчас доступна экранная версия с русским переводом у пиратов. Для особо неприхотливых зрителей, которым не терпится и которых не раздражает блеклая картинка, внезапная и неуместная реклама, — вполне смотрибельная. Впрочем, на торрентах есть версия и без рекламы. Но тем, кто хочет в полной мере насладиться аттракционом визуальных и звуковых эффектов, смотреть супергеройское кино стоит всё же на большом экране.
Фото: Columbia Pictures Corporation.
Союз экс-журналиста Эдди Брока и поселившегося в его теле смертоносного балагура Венома по-прежнему кажется по-своему очаровательным. Хотя юмора к финалу стало очевидно меньше, а измотанный вид Эдди вызывает некоторое сожаление. И не столько потому, что он теперь вынужден бродить в отшельничестве в одной и той же гавайской рубашке поверх потной футболки, сколько от того, что один из главных секс-символов Голливуда Том Харди не молодеет. Вкупе с седой щетиной он, скорее, уже не тот классный парень из 2018 года, когда вышла первая часть серии, а чудной папаша лучшей подруги. Тем не менее его герой всё еще самый обаятельный из всех персонажей.
Инопланетянин Веном к третьей части тоже будто подустал. Своего земного друга он абьюзит уже не так часто, игнорирует надвигающийся конец света и преследующих его монстров, когда в плейлисте звучит Dancing Queen. Он всё еще вечно голоден и вроде бы и рад съесть чью-то голову на десерт, но аппетит заметно поумерил. Сюжет кажется не таким ярким и динамичным и в напряжении не держит.
Фото: Columbia Pictures Corporation.
«Честно говоря, я бы предпочел наблюдать, как Эдди и Веном спорят о начинках для пиццы, чем то, как они объединяются для чего-то столь банального, как спасение планеты», — пишет обозреватель New York Times Эми Николсон.
«Комедия посредственная, сцены совершенно не запоминающиеся, а сюжетные дыры зияют», — пишет, в свою очередь, Ларушка Иван-Заде из Daily Mail (UK).
Но всё же для поклонников истории, жанра и в целом Marvel премьера фильма — событие. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты 81% позитивных отзывов зрителей (критики оценили ниже — на 41%). Несмотря на то, что «Последний танец» — финальная часть трилогии, создатели оставили для фанатов послание в сцене после титров, которое оставляет пути для потенциального продолжения.