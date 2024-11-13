Тепло ли вам: в России снимут новую «Снегурочку»

Фильм «Динго» по мотивам экранизация повести Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» продолжает тренд на перенос классических сюжетов в наши дни. Сюжет книги 1939 года развернется в 2024 году: 15-летняя девочка Дина живет в Кургане с мамой. Однажды она узнает о том, что в город из Москвы возвращается ее отец, правда, с новой женой и пасынком Колей. Усугубляет ситуацию еще и то, что мальчик станет одноклассником Дины. По словам продюсера Максима Дашкина, в советское время, когда вышла первая экранизация повести с Галиной Польских в главной роли, ниша подростковых фильмов была закрыта, в 2024 году явно чувствуется нехватка подобных проектов.