Тепло ли вам: в России снимут новую «Снегурочку»

В России готовится первая почти за 60 лет киноадаптация «Снегурочки». В современном осмыслении русской народной сказки главные роли могут сыграть Никита Ефремов и Аглая Тарасова. Также зрителей ждут сериал по новой книге «Тоннель» Яны Вагнер — автора нашумевшего романа «Вонгозеро», по которой сняли «Эпидемию», новое прочтение малоизвестной новеллы Стефана Цвейга «Страх» с Юлией Снигирь и Вольфгангом Черни, а режиссер Александр Хант вновь обращается к текстам Кирилла Рябова и экранизирует его роман «Никто не вернется». «Известия» рассказывают о самых любопытных экранизациях, за которыми стоит следить.
Классические сюжеты переносят нашу реальность.
На фестивале экранизаций «Читка» 11−12 ноября во второй раз прошел конкурс проектов в разработке. Жюри и участникам представили 20 экранизаций, некоторые из них находятся еще в стадии девелопмента, а какие-то из адаптаций уже подали на конкурс субсидий от Министерства культуры России.
Главное — почти у всех этих проектов еще нет дистрибутора или онлайн-платформы, где их покажут. В прошлом году победителем «Читки» стал сериал «Последний день лета» по роману Андрея Подшибякина о подростках в декорациях Ростова 1990-х годов. Книга также вышла в прошлом году и довольно быстро попала на полку бестселлеров. За сериальную адаптацию отвечает онлайн-кинотеатр «Иви», где и выйдет новый проект.
На нынешнем питчинге «Читки» столкнулись проекты самых разных жанров, форматов и целевой аудитории: от анимационных сериалов и семейных драм до психологических триллеров и сказок. Последние представляла новая версия сказки «Снегурочка», но не русского народного первоисточника, а изложения Александра Островского.
— Мы обратили внимание именно на «Снегурочку», потому что последняя экранизация была создана порядка 60 лет назад. Мне этот персонаж очень импонирует, достаточно тонкое и хрупкое создание, которое как нельзя лучше описывает бренность всего, — сказала режиссер фильма Ольга Добромыслова.
Характерный тренд последних лет, особенно в семейном контенте, — перенос действия в наши дни. Это наблюдалось в «Чебурашке» и «Последнем богатыре», таким же приемом воспользовался режиссер Игорь Волошин в грядущем «Волшебнике Изумрудного города». Всем знакомый классический сюжет «Снегурочки» также будет насыщен современной проблематикой.
В центре новой сказки молодая семейная пара на грани развода. Именно удручающая статистика разводов в России вдохновила на создание авторской адаптации сказки. Появившаяся из ниоткуда ледяная девочка поможет спасти эту ячейку общества, а та, в свою очередь, должна не дать Снегурочке растаять.
Главную героиню сыграет дочка режиссера (и ее мужа, продюсера картины) Варвара Добромыслова, а экранную семейную пару на экране воплотят Никита Ефремов и Аглая Тарасова. Оба, кстати, не так давно снимались в сериале «Морозко», который ничего общего со сказкой Александра Роу не имеет. В отличие от «Снегурочки»: съемки нового фильма пройдут на Кольском полуострове, в районе Мончегорска, где около 60 лет назад снимали «Морозко».
Фильм «Динго» по мотивам экранизация повести Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» продолжает тренд на перенос классических сюжетов в наши дни. Сюжет книги 1939 года развернется в 2024 году: 15-летняя девочка Дина живет в Кургане с мамой. Однажды она узнает о том, что в город из Москвы возвращается ее отец, правда, с новой женой и пасынком Колей. Усугубляет ситуацию еще и то, что мальчик станет одноклассником Дины. По словам продюсера Максима Дашкина, в советское время, когда вышла первая экранизация повести с Галиной Польских в главной роли, ниша подростковых фильмов была закрыта, в 2024 году явно чувствуется нехватка подобных проектов.
Возникает закономерный вопрос: зачем в 2024 году снимать фильм про современных подростков, отталкиваясь от первоисточника с оптикой 85-летней давности? По словам продюсера Максима Дашкина, история, рассказанная в книге, потрясает до сих пор. Над сценарием работает Рената Джало, которая на прошедшем фестивале «Маяк» получила особое упоминание жюри за свой фильм «На этой Земле».
Еще одна осовремененная адаптация — полнометражный триллер «Страх» Анны Гороян по мотивам малоизвестной новеллы Стефана Цвейга. По сюжету замужняя женщина Ирина вступает в связь с молодым музыкантом, в результате чего становится жертвой изощренной шантажистки. Спокойная жизнь в благополучии и достатке превращается в кошмар, но Ирина не подозревает, что шантажистка послана ее мужем Виктором. Главные роли в проекте исполнят Юлия Снигирь и немецкий актер Вольфганг Черни. При этом бюджет проекта всего 80 млн рублей.
Хант снова работает в дуете с Рябовым.
Режиссер Александр Хант продолжит экранизировать тексты Кирилла Рябова. После совместной работы над картиной «Джекпот» (награды за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль на «Маяке») по мотивам романа «777» Хант приступил к работе над фильмом по его книге «Никто не вернется», главные герои которой не могут пережить потерю своего сына. При этом история в фильме Ханта, по словам самого режиссера, в отличие от первоисточника будет доведена до абсурда. На главную роль планируют пригласить Ирину Пегову, с которой Хант работал уже в «Джекпоте» и короткометражном фильме «Карантин». Также в дрим-касте проекта Александр Яценко и Андрей Родионов. Фильм претендует на субсидии Министерства культуры РФ.
— Историю также хочется вытащить в современность, героев максимально приблизить к современности, а не спрятать в обшарпанных квартирах. Очень хочется, чтобы фильм был актуальной историей, — добавил Хант.
Другая будущая громкая экранизация — «Тоннель» по мотивам одноименного романа-катастрофы Яны Вагнер. Высокий градус ожиданий неудивителен. Сериал «Эпидемия» по ее книге «Вонгозеро» в 2020 году взлетел в рейтинге Netflix, которая приобрела права на его показ. «Эпидемия» удостоилась похвалы короля хорроров Стивена Кинга, который назвал проект «чертовски хорошим русским сериалом». Режиссер «Тоннеля» — Илья Ермолов, поставивший сериалы «Золотое дно» и «13 клиническая. Начало».
В России впервые экранизируют подкаст.
Самым амбициозным и одновременно спорным проектом, представленным на питчинге, стала первая в России экранизация подкаста. Полнометражный фильм «Во льдах Антарктиды» создается по мотивам популярного документально-художественного подкаста о путешествиях Марины Шиняевой и Михаила Ронкаинена «Горы без вершин». По сюжету блогер Андрей (все имена реальных героев подкаста изменены) вместе с группой полярников из России и Индии отправляется в антарктическую экспедицию. Тем требуется обеспечить научные станции жизненно необходимыми припасами, а Андрею нужно снять об этом документальный фильм. Но на обратном пути экипаж попадает в ледяной плен, в котором ему предстоит провести два месяца практически без воды, еды и обогрева. Все-таки не случайно в референсах проекта фигурирует фильм-катастрофа «Снегирь».
Над сценарием полнометражного фильма работает Ксения Мирошник — сценарист кассовых российских блокбастеров «Сто лет тому вперед» и «Повелитель ветра». Реализация проекта разбивается о льды финансирования. Предварительная смета полного метра «в самом лучшем случае», как отметили его создатели, составляет 800 млн рублей. Для сравнения, бюджет производства фильма «Вызов», съемки которого проходили на Международной космической станции, согласно объявленным продюсером Константином Эрнстом данным, насчитывал 950 млн. Единственным критерием, который мешает реализовывать подобные проекты, становятся огромные бюджеты и задачи, которые зачастую невыполнимы. Создатели «Во льдах Антарктиды» очень рассчитывают на копродукцию.
— В истории команда не только российских полярников, но и индийских. Соответственно мы уже подозреваем, что это копродукция. Что касается проката, мы очень надеемся, что этот фильм найдет место на зарубежных экранах, — сказала продюсер Кристина Дергачева.
«Известия» продолжат следить за судьбой этих и других экранизаций, представленных на фестивале «Читка».