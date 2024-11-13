Ушел из жизни петербургский ученый РАН Рафаэль Юсупов

В четверг, 7 ноября, ушел из жизни член-корреспондент РАН Рафаэль Юсупов. Церемония прощания с ученым прошла в Центральном церемониальном зале крематория в Петербурге.
— Президиум СПбО РАН выражает искренние соболезнования родным и близким, — написали в некрологе Российской академии наук.
Юсупов был выдающимся ученым в области информатики и теории управления. Его вклад в отечественную и мировую науку особенно важен в сферах образования и экономики страны, а также безопасности и развития государства. С его именем связаны такие научные направления, как формирование информационного общества и квалиметрия. Также Юсупов ввел в науку термин геофизическая кибернетика.
За свои научные достижения и вклад Юсупова наградили орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Красной Звезды, а также многими другими наградами. Кроме этого, среди его последователей и учеников 12 докторов и 46 кандидатов наук. Он автор более 500 научных трудов, 40 монографий и учебных пособий.