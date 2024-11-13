Ушел из жизни петербургский ученый РАН Рафаэль Юсупов

Юсупов был выдающимся ученым в области информатики и теории управления. Его вклад в отечественную и мировую науку особенно важен в сферах образования и экономики страны, а также безопасности и развития государства. С его именем связаны такие научные направления, как формирование информационного общества и квалиметрия. Также Юсупов ввел в науку термин геофизическая кибернетика.