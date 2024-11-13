Что произошло в Иркутске в ночь на 13 ноября 2024: последние новости

В Тайшетском районе женщина зарезала 60-летнего мужчину из-за ревности. Конфликт произошел во время застолья на одной из ферм в селе Старый Акульшет. Сибиряк умер на месте. А женщину по решению суда отправили в колонию на семь лет.
Ссора школьников обернулась больницей для одной из участниц. Все произошло в селе Тайтурка Усольского района. 12-летний мальчик нанес телесные повреждения своей однокласснице. Другие подростки снимали происходящее на камеру.
В Ангарске в подъезде многоэтажки загорелась детская коляска. Спасателям пришлось эвакуировать девять человек. Предварительно, огонь появился из-за пожога.