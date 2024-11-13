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Захарова показала мем с клоуном после слов Рютте о конфликте на Украине

Генсек НАТО призвал Запад усилить поддержку Украины.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания генсека Североатлантического альянса Марка Рютте о ситуации на Украине.

Дипломат обратила внимание на то, что он настаивает на продолжении конфликта.

Захарова обнародовала в Telegram подборку из цитат Рютте, каждое из высказываний сопровождается фотографией. На снимках мужчине накладывают клоунский грим.

«Про “мирные планы” и “неагрессивные блоки”», — написала дипломат.

Напомним, генсек НАТО признался, что цель Запада — «повысить цену конфликта для президента РФ Владимира Путина».

Кроме того, Рютте заявил о необходимости для западных государств продолжать поддержку Украины. Он отметил, что Киеву следует предоставить дополнительную военную помощь.