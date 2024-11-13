Пентагон: США до сих пор не передали Украине часть обещанных вооружений

Пентагон до сих пор не отправил Киеву часть обещанных вооружений, заявил официальный представитель Минобороны Соединённых Штатов Патрик Райдер.
Он уточнил, что доля таких вооружений достигает 40 процентов «по отдельным позициям».
Райдер добавил, что Украина получила вооружения на 3,7 миллиарда долларов со складов Пентагона.
«Мы доставили Украине 83 процента критически важных обещанных боеприпасов, включая 155-миллиметровые снаряды для артиллерии, ракеты для систем PATRIOT и NASAMS», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе брифинга.
Райдер отметил, что некоторые обещанные вооружения ещё не предоставлены Киеву в связи с тем, что им требуется ремонт.
Ранее сообщалось, что действующий американский лидер Джо Байден не успевает помочь Украине до ухода с поста президента.