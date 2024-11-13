Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 13 ноября 2024

Погода в Иркутске 13 ноября 2024 обещает переменную облачность и небольшой снег. Порывы ветра достигнут 15−18 м/с, температура днем поднимется лишь до −3…-5 градусов, ночь похолодает до −7. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 13 ноября 2024.
— Переменная облачность, в Слюдянском районе сильный снег. В области порывы ветра достигнут 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
Так в регионе после заката солнца шкала термометра опустится до −6…-11 градусов, при прояснении −16…-21, днём ожидается −3…-8, при облачной погоде −12…-17. Вот что обещает погода в Иркутске 13 ноября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии 12 ноября зафиксировали землетрясение. Известно, что приближенные к эпицентру поселки и города толчки не почувствовали.