В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лечение

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить россиянам использовать средства маткапитала на лечение, пишет газета «Известия».
Он уточнил, что речь идёт о процедурах, которые не предусмотрены полисом обязательного медицинского страхования. Чернышов рассказал, что в настоящее время многие семьи испытывают трудности с оплатой дорогостоящего лечения.
Соответствующее обращение парламентария адресовано зампреду правительства Татьяне Голиковой.
«Расширение использования маткапитала на лечение не только ребёнка, но и его родителей позволит значительно повысить доступность медицинских услуг и снизить финансовую нагрузку на семью. Кроме того, здоровые родители могут лучше заботиться о своём ребёнке, что позитивно сказывается на его эмоциональном и физическом состоянии», — говорится в документе.
Чернышов добавил, что, по его мнению, перечень медуслуг, которые можно будет оплатить за счёт маткапитала, должен составить Минздрав.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что маткапитал на первого ребёнка в следующем году вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей.