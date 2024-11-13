В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лечение

«Расширение использования маткапитала на лечение не только ребёнка, но и его родителей позволит значительно повысить доступность медицинских услуг и снизить финансовую нагрузку на семью. Кроме того, здоровые родители могут лучше заботиться о своём ребёнке, что позитивно сказывается на его эмоциональном и физическом состоянии», — говорится в документе.