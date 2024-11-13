Почти две тысячи школьников Братска поучаствуют в муниципальном этапе олимпиады

В Иркутской области огласили итоги первого этапа Всероссийской олимпиады школьников. В Братске на муниципальный этап вышло 1986 учеников (по сравнению с 2023 — на 600 больше) с седьмого по 11 классы, они покажут свои знания по 24 дисциплинам. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.