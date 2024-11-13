Почти две тысячи школьников Братска поучаствуют в муниципальном этапе олимпиады

В Иркутской области огласили итоги первого этапа Всероссийской олимпиады школьников. В Братске на муниципальный этап вышло 1986 учеников (по сравнению с 2023 — на 600 больше) с седьмого по 11 классы, они покажут свои знания по 24 дисциплинам. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Ребята хотят занять призовые места, чтобы заработать дополнительные баллы для поступления. Также победители заключительного этапа получают премию, ее размер каждый год меняется. Мы очень надеемся, что результаты муниципального этапа будут высоки и наши дети по баллам пройдут на следующий этап, — рассказала председатель комитета по образованию администрации города Оксана Ефимова.
Список тех, кто прошел в региональный этап, огласят в январе 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что деревянные фигуры трех богатырей украсили сквер на улице Театральной в Иркутске.