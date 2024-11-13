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Изменится схема движения на трассе Екатеринбург — Тюмень

С 14 ноября на трассе Екатеринбург — Тюмень (Р-351) будет изменена схема движения.

Речь идет об участке с 89 по 91 километр.

Как сообщают в ФКУ «Уралуправтодор», на данном участке планируется перепуск движения. Был построен новый участок в 3 километра. Сейчас он готов для проезда.

С 14 ноября проезд будет осуществляться по новому проезду. Старый участок будет закрыт. На нем стартуют работы по подготовке земляного полотна и отсыпке конусов к новому путепроводу.

«МК-Урал» ранее писал, что на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, в районе населенных пунктов Марамзина и Логиново построят путепровод.

На данном участке федеральная трасса пересекается с железнодорожными путями. Водители иногда вынуждены стоять часами, чтобы дождаться проезда поездов.