Изменится схема движения на трассе Екатеринбург — Тюмень

Речь идет об участке с 89 по 91 километр.
Как сообщают в ФКУ «Уралуправтодор», на данном участке планируется перепуск движения. Был построен новый участок в 3 километра. Сейчас он готов для проезда.
С 14 ноября проезд будет осуществляться по новому проезду. Старый участок будет закрыт. На нем стартуют работы по подготовке земляного полотна и отсыпке конусов к новому путепроводу.
«МК-Урал» ранее писал, что на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, в районе населенных пунктов Марамзина и Логиново построят путепровод.
На данном участке федеральная трасса пересекается с железнодорожными путями. Водители иногда вынуждены стоять часами, чтобы дождаться проезда поездов.