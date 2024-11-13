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В ЦК Урал выберут «Главную маму Екатеринбурга»

В преддверии Дня матери в Екатеринбурге состоится финал конкурса «Главная мама Екатеринбурга».

Источник: Freepik

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Торжественное мероприятие пройдет 15 ноября на сцене ЦК «Урал».

В этом году конкурс пройдет в двадцатый раз. Принять в нем участие могут все имеющие детей жительницы Екатеринбурга в возрасте от 20 до 50 лет.

Как отмечают организаторы, конкурс пропагандирует образ социально-активной женщины, что способствует включению женского потенциала в работу по реализации приоритетных национальных проектов. Его цель — повышение социально-активной роли женщины в современном обществе, пропаганда здорового образ жизни семьи, любовь к своему городу.

По случаю юбилея проекта мероприятие пройдет под девизом «История в деталях». Претендентки на победу примут участие в ряде тематических выходов, в одном из которых примут участие их дети. В ходе подготовки к конкурсу все участницы получили возможность принять участие в благотворительных и социальных акциях, а также развить навыки дефиле и подготовить индивидуальные выходы.

Победительница конкурса получит плавный приз — серебряную короны, украшенную топазами. Как отмечают в администрации города, все остальные финалистки также получат почетные звания в своих номинациях и памятные подарки от организаторов.

Конкурс «Главная мама Екатеринбурга» проводится при поддержке Администрации города Екатеринбурга.

Напомним, что в День города в Историческом сквере завершился финал конкурса «Мисс Екатеринбург — 2024». После непродолжительного совещания члены жюри назвали имя победительницы — ей стала 19-летняя Алена Козлова. Корону ей вручили глава города Алексей Орлов и финалистка 2023 года Александра Кузнецова.