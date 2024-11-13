В ЦК Урал выберут «Главную маму Екатеринбурга»

По случаю юбилея проекта мероприятие пройдет под девизом «История в деталях». Претендентки на победу примут участие в ряде тематических выходов, в одном из которых примут участие их дети. В ходе подготовки к конкурсу все участницы получили возможность принять участие в благотворительных и социальных акциях, а также развить навыки дефиле и подготовить индивидуальные выходы.