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РБК: отель Four Seasons напротив Кремля национализировали

Имущество принадлежало Алексею Хотину, который был признан виновным в растрате.

Источник: Аргументы и факты

Пятизвёздочный отель Four Seasons, галерея «Модный сезон», а также апартаменты в здании на Манежной площади в российской столице обратили в доход государства, информирует РБК.

Об этом рассказал адвокат экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина Павел Хлюстов.

«Мещанский суд Москвы национализировал все здание гостиницы “Москва”, включая расположенный в здании пятизвёздочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею “Модный Сезон” и комплекс апартаментов», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали процедуру передачи в собственность государства гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон».

Основанием стало судебное решение о конфискации имущества. Имущество принадлежало Хотину, который был признан виновным в растрате.

Юрист Денис Бутовичев выразил мнение, что отель Four Seasons будет реализован на открытых торгах после принятия решения о передаче имущества государству.