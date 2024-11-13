РБК: отель Four Seasons напротив Кремля национализировали

Пятизвёздочный отель Four Seasons, галерея «Модный сезон», а также апартаменты в здании на Манежной площади в российской столице обратили в доход государства, информирует РБК.
Об этом рассказал адвокат экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина Павел Хлюстов.
«Мещанский суд Москвы национализировал все здание гостиницы “Москва”, включая расположенный в здании пятизвёздочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею “Модный Сезон” и комплекс апартаментов», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что судебные приставы начали процедуру передачи в собственность государства гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон».
Основанием стало судебное решение о конфискации имущества. Имущество принадлежало Хотину, который был признан виновным в растрате.
Юрист Денис Бутовичев выразил мнение, что отель Four Seasons будет реализован на открытых торгах после принятия решения о передаче имущества государству.