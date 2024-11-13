Ученые обнаружили курганы «с усами» в Новосибирской области

Археологи обнаружили уникальные курганы с «усами» в Карасукском районе Новосибирской области. Как сообщили в Институте археологии и этнографии СО РАН, такие сооружения характерны для казахстанских степей, но впервые встречаются на территории России.
Академик РАН Вячеслав Молодин отметил, что от центральной насыпи курганов отходят необычные земляные конструкции, назначение которых пока остаётся загадкой.
Согласно одной из гипотез, эти структуры могли служить для астрономических наблюдений и определения времени. Сейчас это самые восточные из найденных курганов такого типа. Перед началом раскопок археологи подтвердили данные геофизических исследований, что позволило провести целенаправленные работы.
Ранее «Сиб.фм» сообщал, что ученые НГУ разработали синтетическое топливо из неперерабатываемого пластика.