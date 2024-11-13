Ученые обнаружили курганы «с усами» в Новосибирской области

Согласно одной из гипотез, эти структуры могли служить для астрономических наблюдений и определения времени. Сейчас это самые восточные из найденных курганов такого типа. Перед началом раскопок археологи подтвердили данные геофизических исследований, что позволило провести целенаправленные работы.