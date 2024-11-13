Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман «На орбите»

Председатель жюри Эдмунд де Ваал заявил, что роман, состоящий всего из 136 страниц, привлек внимание уникальностью темы и ее подачей. В нем читатель увидит один день из жизни шестерых космонавтов на борту Международной космической станции (МКС), среди которых двое россиян. Председатель жюри отметил, что вся команда единодушно отдала предпочтение роману Саманты Харви.