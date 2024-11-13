Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман «На орбите» (Orbital), сообщается 12 ноября на официальном сайте премии.
Председатель жюри Эдмунд де Ваал заявил, что роман, состоящий всего из 136 страниц, привлек внимание уникальностью темы и ее подачей. В нем читатель увидит один день из жизни шестерых космонавтов на борту Международной космической станции (МКС), среди которых двое россиян. Председатель жюри отметил, что вся команда единодушно отдала предпочтение роману Саманты Харви.
Харви стала первой с 2019 года женщиной, получившей премию. «На орбите» стала самой продаваемой книгой в Великобритании из шорт-листа: экземпляров было продано больше, чем книг трех последних лауреатов премии вместе взятых.. Кроме того, это первый роман, удостоившийся Букеровской премии, действие которого происходит в космосе.
В шорт-лист также вошли работы таких авторов, как Рэйчел Кушнер («Озеро творения»), Яэль ван дер Вуден («Хранитель»), Энн Майклс («Хелд»), Шарлотта Вуд («Молитва в каменном дворе») и Персиваль Эверетт («Джеймс»).
Харви получит 50 тыс. фунтов стерлингов ($64,3 тыс.) и статуэтку, которую ей вручил победитель Букеровской премии 2023 года.
В 2023 году обладателем Букеровской премии по литературе стал писатель Пол Линч из Ирландии. Он написал роман «Песнь пророка», в котором были ярко переданы политические и социальные проблемы современности. «Песнь пророка» была опубликована на русском языке в издательстве «Иностранка» в начале 2024 года.