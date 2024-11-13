Подростки из Приморья получили награды за героизм и спасение жизней

«Вы совершили подвиг — не прошли мимо пожара, который мог бы обернуться большой бедой. Приняли участие в тушении пожара, вызвали пожарных. Еще один поступок: вы предотвратили насилие и спасли жизнь человека. Такие поступки формируют здоровое общество в нашем крае, стране, им будут следовать ваши товарищи, гордиться родители, друзья, соседи», — сказал губернатор.