Подростки из Приморья получили награды за героизм и спасение жизней

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил награды юным приморцам за героизм, проявленный при спасении жизней, на торжественной церемонии, состоявшейся 12 ноября в УМВД Приморского края. На мероприятии, посвященном чествованию юных героев, также присутствовали председатель Законодательного собрания региона Антон Волошко, член Совета Федерации от Приморья Александр Ролик, глава УМВД региона Александр Табакаев и другие официальные лица, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Кожемяко отметил, что ребята своим мужеством уже вписали свои имена в летопись добрых дел Приморья. Он выразил искреннюю благодарность юным приморцам за решительность и пожелал им и их родителям благополучия.
«Вы совершили подвиг — не прошли мимо пожара, который мог бы обернуться большой бедой. Приняли участие в тушении пожара, вызвали пожарных. Еще один поступок: вы предотвратили насилие и спасли жизнь человека. Такие поступки формируют здоровое общество в нашем крае, стране, им будут следовать ваши товарищи, гордиться родители, друзья, соседи», — сказал губернатор.
Памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания России «За проявленное мужество» вручили 14-летнему Дмитрию Андросенко и 15-летней Антонине Бобровой, предотвратившим пожар в магазине своего родного села Уборка Чугуевского округа. Подростки, обнаружив возгорание, не растерялись: начали тушить огонь водой и позвали соседей, что позволило предотвратить распространение пожара.
Также награду получили 13-летние Алимжон Илхомов и Мария Романова из Владивостока, которые в сентябре спасли 9-летнюю девочку от насильника, услышав крики о помощи и оперативно обратившись к взрослым.
«Сначала было страшно, но потом сориентировались, все делали быстро. Спустя несколько уроков нам сказали, что с девочкой все хорошо», — поделились впечатлениями о том дне Мария и Алимжон.
Программа «Дети-герои», созданная Советом Федерации, ежегодно отмечает мужественные поступки детей по всей стране, а с 2024 года соорганизатором выступает МВД России. На церемонии сенатор Александр Ролик вручил благодарственные письма родителям ребят, отметив их вклад в воспитание ответственных и смелых граждан.
«Дорогие ребята, вы уже сумели проявить себя — в экстремальной ситуации не растерялись, поступили мужественно, ответственно, по-взрослому, и этот ваш поступок отмечен высокой наградой Совета Федерации», — сказал сенатор.
Напомним, недавно в Совете Федерации состоялась одиннадцатая торжественная церемония награждения и чествования детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Одним из удостоенных государственной награды стал 11-летний школьник из Владивостока Павел Хышов.