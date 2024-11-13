Девятибалльные пробки в Иркутске утром 13 ноября 2024 парализовали движение

По традиции, встал весь Качугский тракт, улица Сурнова и Рабочего Штаба. Видимо, непогода сделала свое дело. Небольшой снег и гололед крайне усложнили движение по большей части улиц города. Необходимо соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее за рулем. А пока остается только ждать, когда пробки в Иркутске утром 13 ноября 2024 рассосутся.