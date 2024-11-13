Девятибалльные пробки в Иркутске утром 13 ноября 2024 парализовали движение

Пробки в Иркутске утром 13 ноября 2024 достигли девяти баллов. Движение парализовало на плотине ГЭС и Иркутном мосту. В ожидании стоят водители на улице Лермонтова и Академической.
Пробки в Иркутске утром 13 ноября 2024.
В центральной части города обстановка относительно спокойная. Можно с легкостью проехать по Дзержинского, Советской, Карла Маркса, а вот на Байкальской и Партизанской придется немного постоять.
По традиции, встал весь Качугский тракт, улица Сурнова и Рабочего Штаба. Видимо, непогода сделала свое дело. Небольшой снег и гололед крайне усложнили движение по большей части улиц города. Необходимо соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее за рулем. А пока остается только ждать, когда пробки в Иркутске утром 13 ноября 2024 рассосутся.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 13 ноября ожидается переменная облачность и небольшой снег. Порывы ветра достигнут 15−18 м/с, температура днем поднимется лишь до −3…-5 градусов.