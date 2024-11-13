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Писательница Харви получила Букеровскую премию за роман «На орбите»

Роман рассказывает о дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту МКС.

Источник: Аргументы и факты

Британская писательница Саманта Харви была награждена одной из самых престижных литературных премий — Букеровской — за свой роман «На орбите» (Orbital), сообщают организаторы премии.

Роман рассказывает о дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС). Произведение было отмечено за свою «красоту и амбициозность».

Это первая Букеровская премия, присуждённая книге, действия которой разворачиваются в космосе.

Ранее сообщалось, что южнокорейская писательница Хан Ган получила Нобелевскую премию по литературе. Премию присудили с формулировкой «за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».