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Дождливый четверг ожидается в Приморье

Прогноз погоды озвучили в Примгидромете.

Сейчас в Олбани: +2° 3 м/с 55% 763 мм рт. ст. +8°
Источник: PrimaMedia.ru

В ночь на четверг, 14 ноября, ожидается изменение погодных условий в Приморском крае. Гребень атмосферного давления начнёт ослабевать, и с запада приблизится область с атмосферными фронтами из Китая.

Облачность покроет небо, но значительных осадков не предвидится. Минимальная температура станет выше, чем накануне: на большей части региона ожидается 0… −6 °С, на востоке — −8… −13 °С, а на южном побережье будут наблюдаться слабоположительные температуры.

Завтра днём фронты переместятся над Приморьем и приведут к дождям на большей территории, особенно интенсивным на юго-востоке. Максимальная температура поднимется на 2−5 градусов выше сегодняшней.

Во Владивостоке ночью небо затянется облаками, осадков не ожидается. Днём облачность увеличится, возможен дождь, юго-восточный ветер усилится. Температура воздуха в начале ночи снизится до +2… +5 °С, но затем начнёт подниматься и к концу дня достигнет +7… +10 °С.