Дождливый четверг ожидается в Приморье

В ночь на четверг, 14 ноября, ожидается изменение погодных условий в Приморском крае. Гребень атмосферного давления начнёт ослабевать, и с запада приблизится область с атмосферными фронтами из Китая.
Облачность покроет небо, но значительных осадков не предвидится. Минимальная температура станет выше, чем накануне: на большей части региона ожидается 0… −6 °С, на востоке — −8… −13 °С, а на южном побережье будут наблюдаться слабоположительные температуры.
Завтра днём фронты переместятся над Приморьем и приведут к дождям на большей территории, особенно интенсивным на юго-востоке. Максимальная температура поднимется на 2−5 градусов выше сегодняшней.
Во Владивостоке ночью небо затянется облаками, осадков не ожидается. Днём облачность увеличится, возможен дождь, юго-восточный ветер усилится. Температура воздуха в начале ночи снизится до +2… +5 °С, но затем начнёт подниматься и к концу дня достигнет +7… +10 °С.