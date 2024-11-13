Водителей Владивостока предупреждают о затруднениях движения в центре города

Накануне из-за перекрытой улицы Фонтанной движение в центре Владивостока оказалось практически парализовано, даже после 20 часов наблюдались серьёзные заторы. Утром движение также было затруднено сильнее, чем обычно, потому что перекрытый участок Фонтанной открыли на два часа позже, чем было запланировано: не в 06:00, а около 08:30. Так как в районе поворота на улицу Мордовцева произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, водители лишились одного из путей объезда, движение в центре было практически парализовано. Сейчас дорожно-транспортная обстановка нормализовалась.