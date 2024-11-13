Монету «Ежик в тумане» получил на сдачу житель Новосибирской области

В сентябре 2024 года ЦБ РФ выпустил около миллиона экземпляров необычных монет в трех вариантах. Жителю Искитима попалась стальная монета «Ежик в тумане» с никелевым покрытием. Было выпущено 850 000 штук.
ЦБ РФ выпустил монету с цветным изображением ежика в специальной пластиковой упаковке, всего таких 150 000 штук. И серебряные 3 рубля, выпущенные тиражом 7 000 экземпляров.
«Я насобирал со сдачи целый карман мелочи, пришёл домой, сел пересматривать и обнаружил такой интересный экземпляр. Могу предположить, что эти новенькие 25 рублей в качестве размена завезли в магазин, либо у кого-то ребёнок из коллекции вытащил и пустил в денежное обращение», — рассказал Александр Пономарев журналистам VN.RU.