Монету «Ежик в тумане» получил на сдачу житель Новосибирской области

«Я насобирал со сдачи целый карман мелочи, пришёл домой, сел пересматривать и обнаружил такой интересный экземпляр. Могу предположить, что эти новенькие 25 рублей в качестве размена завезли в магазин, либо у кого-то ребёнок из коллекции вытащил и пустил в денежное обращение», — рассказал Александр Пономарев журналистам VN.RU.