В «САТП» показали, как автомобилисты мешают уборочной технике на дорогах Красноярска (видео)

«Вот так делать нельзя, — подчеркнули в “САТП”. — Уважаемые участники дорожного движения, просим вас соблюдать правила, сохранять на дороге вежливость и терпение. Мы понимаем, что многие торопятся, но такие маневры, как на этом видео, представляют опасность прежде всего для самих водителей-лихачей, а также усложняют работу снегоуборочной техники».