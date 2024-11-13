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В «САТП» показали, как автомобилисты мешают уборочной технике на дорогах Красноярска (видео)

В Красноярске некоторые автомобилисты мешают работе снегоуборочных машин и не пропускают спецтехнику.

Одного из лихачей накануне сняли на видео сотрудники «САТП».

На кадрах видно, как иномарка виляет между машинами, которые убирают снег с проезжей части.

«Вот так делать нельзя, — подчеркнули в “САТП”. — Уважаемые участники дорожного движения, просим вас соблюдать правила, сохранять на дороге вежливость и терпение. Мы понимаем, что многие торопятся, но такие маневры, как на этом видео, представляют опасность прежде всего для самих водителей-лихачей, а также усложняют работу снегоуборочной техники».

В мэрии рассказали, что уборка города после вчерашнего снегопада продолжается. Минувшей ночью на улицах работала 81 единица спецтехники. Помимо основных дорог, от снега чистили тротуары с наиболее интенсивным пешеходным трафиком, а также вблизи социальных учреждений.

«Сейчас, к часу пик, техника уже почистила все основные магистрали и постепенно уходит на второстепенные улицы, чтобы не создавать помех движению», — сообщили в администрации.