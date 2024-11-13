The Economist: в Киеве боятся переговоров Трампа с РФ по «формуле Вэнса»

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может предложить украинской стороне переговоры по «формуле Вэнса», пишет The Economist.
По данным издания, на Украине боятся такой ситуации.
«Сейчас есть опасения, что предложение Трампа Украине будет напоминать что-то более близкое к идеям, выдвинутым Джей-Ди Вэнсом, будущим вице-президентом», — говорится в материале.
Опасения связаны с тем, что «формула Вэнса» исключает шансы Украины на вступление в Североатлантический альянс. Кроме того, РФ сохранит контроль над освобождёнными территориями.
Ранее Вэнс заявил, что не хотел бы конфликта с Российской Федерацией, он предпочёл бы мирные переговоры по украинскому конфликту с участием РФ.
Кроме того, Вэнс подчеркнул, что никто не верит в то, что украинской стороне удастся вернуться к границам с Россией на 1991 год. Он назвал такие высказывания «абсурдными».
Ранее турецкий аналитик Энгин Озер выразил мнение, что Трамп будет требовать частичного снятия санкций с РФ.