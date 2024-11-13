Автомобильный крестный ход пройдёт в Хабаровском крае

— Я тогда служил в Никольском храме города Вяземский, к нам в храм пришла женщина, оказалось, что ее сын погиб в автокатастрофе. Она сказала: «Почему вы особо не молитесь за тех, кто в дороге, кто в пути?». С тех пор мы стали проводить автомобильный крестный ход. И по данным ГИБДД аварийность на этом участке федеральной трассы снизилась в три раза.