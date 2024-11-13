Автомобильный крестный ход пройдёт в Хабаровском крае

С 16 по 17 ноября 2024 года традиционный автомобильный крестный ход с иконой Богородицы «Смоленская» соединит две епархии — Хабаровскую и Ванинскую, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.
По воспоминаниям главного организатора крестного хода, настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо», иерея Георгия Ибрагимова, идея о такой важной молитве появилась в 2011 году.
— Я тогда служил в Никольском храме города Вяземский, к нам в храм пришла женщина, оказалось, что ее сын погиб в автокатастрофе. Она сказала: «Почему вы особо не молитесь за тех, кто в дороге, кто в пути?». С тех пор мы стали проводить автомобильный крестный ход. И по данным ГИБДД аварийность на этом участке федеральной трассы снизилась в три раза.
День для доброй традиции был выбран не случайно, ведь третье воскресенье ноября по благословению Патриарха Московского и всея Руси посвящено памяти жертвам ДТП.
Автомобильный крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы «Смоленская» и с мощами святых: частицей мощей святой блаженной Матроны Московской, святителя Иосафа Белгородского, начнется с молебна в храме в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо» в 08:00 и проследует по маршруту Хабаровск — Сосновка — Корфовский — Переяславка — Хор — Вяземский — Лермонтовка — Бикин — Хабаровск.
Молитва на участке одной из самых сложных трасс Хабаровского края совершается, чтобы испросить заступничества и помощи Богородицы.