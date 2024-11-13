Как получить дрова для печи, рассказали жителям Новосибирской области

Заявление на получения дров оставляют на «Госуслугах», затем с гражданином заключают договор. За дрова деньги платить не придется, их нужно будет отработать собственным трудом. Человек приезжает на деляну и сам срубает дерево, перевозка тоже лежит на его плечах.