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Как получить дрова для печи, рассказали жителям Новосибирской области

Не всех жителей региона снабжают теплом трубы, некоторым приходится топить печь.

Источник: Freepik

В министерстве природы рассказали, как заготовить дрова на зиму и получить топливо бесплатно.

Каждый гражданин России, согласно Лесному кодексу РФ, имеет право бесплатно заготавливать древесину каждый год. Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются законами субъектов Российской Федерации — в Новосибирской области это закон от 7 июля 2007 года № 130-ОЗ.

Заявление на получения дров оставляют на «Госуслугах», затем с гражданином заключают договор. За дрова деньги платить не придется, их нужно будет отработать собственным трудом. Человек приезжает на деляну и сам срубает дерево, перевозка тоже лежит на его плечах.

«В Новосибирской области 20 категорий льготников. Всем им мы оказываем услугу и бесплатно предоставляем дрова. Расходы нам компенсирует региональное министерство труда и социального развития», — сообщают в ведомстве.

Заявки от участников СВО, многодетных семей, людей с инвалидностью обрабатываются быстрее и без лишней бюрократии.

Прокуратура Новосибирска проверила подготовку города к уборке снега и наледи. Подробнее в материале «МК» в Новосибирске.

ЖКХ