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Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 13 ноября 2024

Отопление отключат в двух округах Иркутска 13 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Отключение отопления в Иркутске 13 ноября 2024 коснется Октябрьского и Свердловского округов. Специалисты проведут ремонт на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации в морозы. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 13 ноября 2024.

— Работы будут проходить по улицам Вагина, 5, Лермонтова, 341/5, — уточнил оператор.

Отопление отключат к девяти часам утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ремонт начнут с девяти часов утра, в Октябрьском округе закончат лишь к девяти часам вечера, в Свердловском — к 17:00. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 13 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что иностранец из Китая хотел вывезти из Забайкалья бивни моржа и зубы кашалота на три миллиона рублей.