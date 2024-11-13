Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 13 ноября 2024

Ремонт начнут с девяти часов утра, в Октябрьском округе закончат лишь к девяти часам вечера, в Свердловском — к 17:00. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 13 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.