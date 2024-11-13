Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 13 ноября 2024

Отключение отопления в Иркутске 13 ноября 2024 коснется Октябрьского и Свердловского округов. Специалисты проведут ремонт на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации в морозы. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей Иркутска.
Отключение отопления в Иркутске 13 ноября 2024.
— Работы будут проходить по улицам Вагина, 5, Лермонтова, 341/5, — уточнил оператор.
Отопление отключат к девяти часам утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ремонт начнут с девяти часов утра, в Октябрьском округе закончат лишь к девяти часам вечера, в Свердловском — к 17:00. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 13 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.
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