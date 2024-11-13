Лёгкой победы у хабаровского «СКА-Нефтяника» не получилось

Неудачи хабаровчан в атаке еще более усугубили два прицельных выстрела уральцев после розыгрышей угловых, после которых на табло загорелись совершенно невероятные для поклонников «СКА-Нефтяника» 0:2! Однако надеждам гостей на еще одну сенсацию не суждено было сбыться. Под занавес первого тайма дальневосточники все-таки расшатали эшелонированную оборону гостей, сумев восстановить статус-кво. После же перерыва чаша весов окончательно качнулась в сторону хабаровской дружины. В то время как хозяева добавили в активности, гости, напротив, заметно снизили обороты (по всей видимости, сказалась накопившаяся усталость после матчей в Красноярске и Кемерово). Решающими же стали два мяча, забитые нашими хоккеистами при счете 3:2 с интервалом в полторы минуты. 6:2.