Лёгкой победы у хабаровского «СКА-Нефтяника» не получилось

Хабаровский «СКА-Нефтяник» продолжил победную поступь в первой домашней серии регулярного чемпионата России. В очередном матче армейцы сломили упорное сопротивление гостей из Первоуральска, записав на свой счет очередные три очка, сообщает ИА AmurMedia.
В отличие от последних нескольких лет, когда «СКА-Нефтяник» в родных стенах играючи громил уральцев с двузначными счетами, в отчетном матче легкой прогулки хабаровчанам никто не предвещал. Слишком уж яркое впечатление оставили результаты, показанные «трубниками» в предыдущих матчах против «Енисея» и «Кузбасса». Однако недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
В первом тайме хабаровского матча гости наглядно продемонстрировали, что недаром заслужили лестных оценок от специалистов и более не намерены быть «мальчиками для битья». Уральцы и прежде славились организованной игрой в обороне. Но в этот раз, помимо самоотверженной защиты собственных ворот, «трубники» предложили хабаровчанам и непривычно дерзкую игру в атаке, сумев навязать искушенным хозяевам борьбу практически по всему полю. Как следствие, имея внушительное преимущество в индивидуальном мастерстве, хоккеисты «СКА-Нефтяника» долгое время имели лишь считанное количество по-настоящему хороших голевых моментов, реализовать которые помешала отличная игра вратаря «Трубника» Никиты Топорова.
Неудачи хабаровчан в атаке еще более усугубили два прицельных выстрела уральцев после розыгрышей угловых, после которых на табло загорелись совершенно невероятные для поклонников «СКА-Нефтяника» 0:2! Однако надеждам гостей на еще одну сенсацию не суждено было сбыться. Под занавес первого тайма дальневосточники все-таки расшатали эшелонированную оборону гостей, сумев восстановить статус-кво. После же перерыва чаша весов окончательно качнулась в сторону хабаровской дружины. В то время как хозяева добавили в активности, гости, напротив, заметно снизили обороты (по всей видимости, сказалась накопившаяся усталость после матчей в Красноярске и Кемерово). Решающими же стали два мяча, забитые нашими хоккеистами при счете 3:2 с интервалом в полторы минуты. 6:2.
15 ноября «СКА-Нефтяник» проведет четвертый матч домашней серии. В этот день хабаровчанам будет противостоять казанское «Ак Барс-Динамо». Начало матча в 19 часов.