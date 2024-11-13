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Медики объяснили, почему омичи стали чаще болеть пневмонией

В регионе наблюдается высокая заболеваемость внебольничной пневмонией.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Омской области рассказал о ситуации с заболеваемостью пневмонией в Омской области. В ведомстве признали, что в во втором полугодии в регионе такие случаи регистрируются часто и объяснили причину.

Как рассказал врач-пульмонолог ГКБ № 1 имени Кабанова Дмитрий Петров, на первый план в числе возбудителя пневмоний вышла микоплазменная инфекция.

«Мы знакомы с ней уже много лет и с помощью современных антибактериальных препаратов успешно побеждаем эту инфекцию. Также сохраняется немалое количество вирусных пневмоний, в том числе и COVID-19. Такие пневмонии отличаются по течению и возможностям лечения, но медицинский персонал учреждений здравоохранения научен, как справляться с этим видом пневмоний», — объяснил врач.