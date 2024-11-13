Лантратова: курсы и онлайн-школы нельзя называть «академией» и «институтом»

Первый замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова разработала законопроект, согласно которому курсы и онлайн-школы нельзя будет назвать «академией», «институтом» или «университетом».
Запрет касается юридических лиц, не имеющих лицензию на образовательную деятельность.
«Проектом закона предлагается закрепить положения, по которым право на использование наименований “институт”, “университет” и “академия” предоставляется только организациям, соответствующим определенным критериям», — цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.
В нём подчёркивается, что, в частности, речь идёт об учебных организациях, которые осуществляют свою деятельность по программам среднего профессионального образования, а также программам профобучения.
«В рамках новых положений указанные наименования смогут использоваться только профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, которые соответствуют установленным стандартам и требованиям», — говорится в документе.
Лантратова уточнила, что у образовательного учреждения должна быть лицензия, госаккредитация, а также подтверждённый статус.
Ранее сообщалось, что в Госдуме не поддержали проект об альтернативе ЕГЭ.