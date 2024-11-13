Более 100 тонн зерна экспортировали из Иркутской области в Китай

В октябре этого года с территории Приангарья для отправки заграницу сертифицировали более 16 тысяч тонн зерна и продуктов переработки (это, кстати, на 1,5 тонны больше, чем в сентябре). Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.