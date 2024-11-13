Более 100 тонн зерна экспортировали из Иркутской области в Китай

В октябре этого года с территории Приангарья для отправки заграницу сертифицировали более 16 тысяч тонн зерна и продуктов переработки (это, кстати, на 1,5 тонны больше, чем в сентябре). Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
С начала 2024 года в Китай отправили более 100,5 тонн зерна (91% от всех продукции), еще семь тонн доставили в Монголию, а 2,2 тонны — в Беларусь и Казахстан. 23% зерна — это ячмень, затем идет рапс (22%), мука пшеничная (17%), овес (14%) и другое.
— При внутренних перевозках в Иркутской области сертифицировано с начала года 6 832 тонн (рапс, овес, ячмень, пшеница, гречиха) предназначенного для отправки в Бурятию, Забайкалье, Омскую область, Алтайский край и Республику Саха (Якутия), — рассказали в пресс-службе Управления.
Перед тем, как отправить зерно, специалисты его осматривают и берут пробы. Отмечено, что все партии продуктов соответствуют установленным нормам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что муниципальные предприятия хотят реорганизовать в Иркутске с 1 января.