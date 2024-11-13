Таллахасси
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подпольщик Лебедев: ВСУ массово истребляют птиц, принимая их за дроны РФ

Жители Херсонской и Николаевской областей сообщают о множестве мёртвых птиц.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы Вооружённых сил Украины массово уничтожают птиц в Херсонской и Николаевской областях, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что украинцы принимают птиц за российские беспилотные летательные аппараты.

«В последнее время в Херсоне, пригороде и окрестных сёлах, до границы с Николаевской областью, идёт почти постоянная стрельба. На тротуарах и дорогах люди находят много мёртвых птиц. Оказалось, что это работа бандеровцев», — цитирует слова Лебедева РИА Новости.

Подпольщик уточнил, что проукраинские власти одного из населённых пунктов Херсонской области разместили объявление об отстреле птиц. Они утверждают, что солдаты ВСУ действительно отстреливают птиц в связи с тем, что у РФ появились дроны, похожие на них.

Лебедев назвал действия украинской стороны «паранойей».

Ранее сообщалось, что наёмники Вооружённых сил Украины боятся FPV-дронов и прячутся в Харьковских лесах.