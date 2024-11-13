В Новосибирске разработали платформу высокой проходимости для эвакуации раненых

Как отмечают разработчики, бойцы, находящиеся на передовой, нуждаются в механизмах для подвоза боеприпасов, вывоза раненых с поля боя. Важно, чтобы такое устройство могло свободно преодолевать препятствия на пути следования по маршруту и выдерживать определенную нагрузку. Прототип платформы оснащен гусеницами, которые решают задачу устойчивости и проходимости, контроллерами, двигателем, аккумулятором, каналами связи. Платформа может не только перевозить раненых, но также доставлять боеприпасы и прочие грузы. «Благодаря дистанционному управлению оператор может легко маневрировать устройством. Чтобы противник с высоты не увидел данный объект, используются маскировочные средства», — цитирует пресс-служба преподавателя кафедры конструирования и технологии радиоэлектронных средств НГТУ, руководителя студенческого конструкторского бюро «Прометей» Алексея Бизяева.