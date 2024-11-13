В Новосибирске разработали платформу высокой проходимости для эвакуации раненых

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Универсальную гусеничную платформу повышенной проходимости для транспортировки раненых разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Универсальная платформа может использоваться как для нужд фронта, так и для решения широкого спектра задач в повседневной жизни. Устройство может перевозить до 300 кг и развивать скорость до 40 км/ч», — рассказали в пресс-службе.
Как отмечают разработчики, бойцы, находящиеся на передовой, нуждаются в механизмах для подвоза боеприпасов, вывоза раненых с поля боя. Важно, чтобы такое устройство могло свободно преодолевать препятствия на пути следования по маршруту и выдерживать определенную нагрузку. Прототип платформы оснащен гусеницами, которые решают задачу устойчивости и проходимости, контроллерами, двигателем, аккумулятором, каналами связи. Платформа может не только перевозить раненых, но также доставлять боеприпасы и прочие грузы. «Благодаря дистанционному управлению оператор может легко маневрировать устройством. Чтобы противник с высоты не увидел данный объект, используются маскировочные средства», — цитирует пресс-служба преподавателя кафедры конструирования и технологии радиоэлектронных средств НГТУ, руководителя студенческого конструкторского бюро «Прометей» Алексея Бизяева.
По его словам, особенность платформы в том, что конструкция позволяет быстро проводить сборку из комплектующих, которые есть на рынке, а также в универсальности. Она может использоваться для перевозки различных грузов и оборудования, а с небольшими доработками применяться для уборки снега и сельскохозяйственных работ.
«У платформы два канала связи — радиоуправление и видеонаблюдение. Мы пытаемся модифицировать их так, чтобы обойти средства радиоэлектронной борьбы, тем самым обеспечив защиту каналов связи от подавления или взлома, чтобы противник не смог перехватить радиосигнал и не обнаружил местоположение устройства для вывоза раненых бойцов. Кроме того, планируем установить электродвигатель большей мощности, что позволит увеличить скорость передвижения платформы», — добавил Бизяев.