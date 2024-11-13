Депутат-контрабандист осужден в Приморье

Депутат думы города Иркутска Григорий Ни получил в Приморье условный срок за контрабанду. Депутат организовал перевозку через Приморье более 1,9 кг желез с секретом, закамуфлировав их под продукты питания мускусов.
Также осужден напарник Ни — житель Находки Григорий Хахураев. В итоге депутат получил 4 с половиной года условно, а находкинцу назначили срок в виде 4 лет условно с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Отметим, что железы кабарги и содержащийся в них мускус, которые депутат и посредники пытались вывезти, отнесены к стратегически важным ресурсам России. Их вывоз строго запрещен.
Согласно открытым данным, Григорий Ни — предприниматель с 30-летним стажем. С 2015 года он являлся главой ООО «Вектор», которое занималось строительством, благоустройством в Иркутске. В настоящее время занимает должность директора МУПЭП «Горзеленхоз».