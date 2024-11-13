Депутат-контрабандист осужден в Приморье

Также осужден напарник Ни — житель Находки Григорий Хахураев. В итоге депутат получил 4 с половиной года условно, а находкинцу назначили срок в виде 4 лет условно с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.