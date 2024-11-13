Регоператор «Магнит» подал в суд на РЭК Омской области

Регоператор «Магнит» обратился в Арбитражный суд Омской области с иском к Региональной энергетической комиссии Омской области. Первое заседание назначено на 3 декабря 2024 года.
Как сообщает «РБК-Омск», «Магнит» планирует отсудить межтарифную разницу, возникшую из-за применения льготных тарифов для населения за 1-й квартал 2024 года. Речь идет о сумме 572, 1 млн рублей.
Отметим, что ранее регоператору «Магнит» подобное уже удавалось. Компания взыскала с РЭК межтарифную разницу за 4-й квартал 2022 года и 1-й, 3-й кварталы 2023 года. Сейчас РЭК пытается обжаловать это решение в апелляции.