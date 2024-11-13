При благоустройстве улицы в Хабаровске погибла целая аллея

Терапевт одной из больниц Хабаровска, пенсионерка Евгения Лисина, почти десять лет сама обустраивала улицу Нововыборгскую рядом со своим домом. «Риткина роща» — так она ласково, в честь внучки, называла аллею, которую сама высаживала, была ее личным вкладом в красоту и уют территории, где гуляли и соседи, и пациенты госпиталя. Но ее многолетний труд в одночасье уничтожили. Женщина обратилась в редакцию «АиФ-Дальинформ» с просьбой о помощи.
Редкие саженцы
Несколько лет назад Евгения переехала в Хабаровск из Николаевска-на-Амуре. Улица Нововыборгская, где она поселилась, тогда выглядела как пустырь, окруженный бурьяном и зарослями полыни. Женщина решила, что с этим нужно что-то делать, и постепенно облагородила территорию, посадив вокруг дома растения, о которых многие могли только мечтать. На ее пенсию и скромную зарплату врача это были не самые доступные покупки. Но сил и времени ей было не жалко.
— Ради детей и себя. И я внуков учу: вот это настурция, ее бабушка посадила, а вот это — семена еще моей бабушки Марии. У меня триста горшков с цветами! Мы, старшее поколение, должны учить детей любить природу и украшать все вокруг нас. Я люблю, когда все опрятно. Всегда выходила, чистила, бутылки под ивами убирала, — рассказывает Евгения Лисина.
Каждую весну женщина высаживает новые цветы и возле больницы, в которой работает. Коллеги сначала подшучивали, но однажды они поняли, что ее старания — это не только стремление к красоте. Весной, увидев молодого бойца на костылях, раненного на СВО, который наклонился и вдохнул аромат цветов, медсестры и санитарки прослезились.
Самыми дорогими сердцу на Нововыборгской были для Евгении две ивы японской селекции, которые она посадила около десяти лет назад, — серебристая и плакучая, они быстро разрослись, став и защитой от выхлопов, и декоративной изгородью для улицы. Евгения тщательно и терпеливо ухаживала за своими растениями, подстригала ветви, чтобы они не мешали и прохожим, и автомобилям.
Но недавно все ее усилия были уничтожены. Вернувшись от внуков домой, она обнаружила, что ее ивы и кусты срублены и валяются грудой у забора.
— Подстригли бы их или нам бы сказали! А теперь и людям не пройти, и машины нужно нанимать, чтобы вывозить этот мусор, — возмущается Евгения.
На месте цветников и деревьев теперь новый пешеходный переход, который, по мнению женщины, установлен без должного согласования и без учета интересов местных жителей.
Все, что хочет Евгения Лисина сейчас — узнать, кто ответственен и за такой произвол, и за уборку спиленных деревьев.
Никто ничего не знает
Корреспондент «АиФ-Дальинформ» обратилась в управление дорог и внешнего благоустройства мэрии Хабаровска с вопросом об этой ситуации. Однако ответа от специалистов так и не получила.
В прокуратуре Хабаровского края не смогли предоставить комментарий, так как об этой истории попросту не слышали. Хабаровчанка не обращалась в надзорное ведомство напрямую. Впрочем, пойти туда еще не поздно.
Закон поможет?
На чьей стороне в этом случае право, «АиФ-Дальинформ» поинтересовался у адвоката Данила Шундрика. Тот рассказал, что для посадки деревьев вблизи дорог в городе требуется разрешение от органов местного самоуправления. Это связано с тем, что такие зоны считаются «красной линией» и входят в общегородское имущество. Вопросы благоустройства в таких местах регулируются специальными правилами, доступными для всех, но на практике их выполнение — задача не из простых.
Юрист отметил, что Евгения все же может защитить себя. Ей стоит подать письменное обращение в администрацию города, указав, что деревья были посажены и поддерживались многие годы, а теперь спилены и оставлены у дороги. Ей обязаны либо предоставить согласования на вырубку, если таковые имеются, либо разъяснить, кто и на каком основании принял это решение.
Если администрация ответит, что разрешение не выдавалось, адвокат посоветовал обратиться в прокуратуру и следственные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела. В российском законодательстве есть статья, предусматривающая ответственность за незаконную вырубку зеленых насаждений.
— Этот процесс может потребовать терпения, но письменные обращения в официальные органы — единственный надежный способ получить прозрачные ответы, — подчеркнул эксперт.