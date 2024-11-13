При благоустройстве улицы в Хабаровске погибла целая аллея

Несколько лет назад Евгения переехала в Хабаровск из Николаевска-на-Амуре. Улица Нововыборгская, где она поселилась, тогда выглядела как пустырь, окруженный бурьяном и зарослями полыни. Женщина решила, что с этим нужно что-то делать, и постепенно облагородила территорию, посадив вокруг дома растения, о которых многие могли только мечтать. На ее пенсию и скромную зарплату врача это были не самые доступные покупки. Но сил и времени ей было не жалко.