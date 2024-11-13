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Ушел из жизни известный омский врач Александр Чернышев

В Министерстве здравоохранения Омской области сообщили, что ушел из жизни бывший директор Медицинского колледжа Александр Лазаревич Чернышев. Его не стало в минувшее воскресенье, 10 ноября 2024 года, на 85-м году жизни.

Источник: Reuters

Александр Чернышев родился в омском селе Лагушино. Окончил медицинское училище, затем два года работал фельдшером скорой помощи. После окончания Омского государственного мединститута был направлен в Саргатскую СЭС санитарным врачом. В 1969 году назначен главным врачом Саргатской ЦРБ.

С 1981 года и до ухода на пенсию Александр Чернышев являлся директором Медицинского колледжа.

Александр Лазаревич — Отличник здравоохранения МЗ СССР, Отличник народного просвещения МО РФ, Заслуженный учитель РФ, Профессор Академии Естествознания, Почетный ветеран Региональной общественной организации «Ветераны здравоохранения Омской области». Александр Лазаревич пользовался заслуженными любовью и уважением сотен учеников и пациентов.

Прощание с Александром Лазаревичем состоится в среду, 13 ноября, с 9 до 10 часов в траурном зале по улице 5-й Кордной, 65А.