Ушел из жизни известный омский врач Александр Чернышев

Александр Чернышев родился в омском селе Лагушино. Окончил медицинское училище, затем два года работал фельдшером скорой помощи. После окончания Омского государственного мединститута был направлен в Саргатскую СЭС санитарным врачом. В 1969 году назначен главным врачом Саргатской ЦРБ.
С 1981 года и до ухода на пенсию Александр Чернышев являлся директором Медицинского колледжа.
Александр Лазаревич — Отличник здравоохранения МЗ СССР, Отличник народного просвещения МО РФ, Заслуженный учитель РФ, Профессор Академии Естествознания, Почетный ветеран Региональной общественной организации «Ветераны здравоохранения Омской области». Александр Лазаревич пользовался заслуженными любовью и уважением сотен учеников и пациентов.
Прощание с Александром Лазаревичем состоится в среду, 13 ноября, с 9 до 10 часов в траурном зале по улице 5-й Кордной, 65А.