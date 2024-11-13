В Самарской области ожидается небольшой снег 13 ноября

Так, в губернии температура воздуха в течение дня будет колебаться от −2 до +3 градусов, а юго-западный ветер достигнет 5−10 м/с. Синоптики также предупреждают, что в ночь на 14 ноября в регионе возможны осадки в виде небольшого снега, местами умеренного. По южным районам области снег может быть сильным. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости.