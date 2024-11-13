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В Самарской области ожидается небольшой снег 13 ноября

Жителей Самарской области предупредили о температуре воздуха до −2 градусов.

Сейчас в Олбани: 3 м/с 66% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В среду, 13 ноября, в Самарской области будет облачная погода с прояснениями. В отдельных районах региона возможен небольшой снег. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Так, в губернии температура воздуха в течение дня будет колебаться от −2 до +3 градусов, а юго-западный ветер достигнет 5−10 м/с. Синоптики также предупреждают, что в ночь на 14 ноября в регионе возможны осадки в виде небольшого снега, местами умеренного. По южным районам области снег может быть сильным. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости.

Напомним, на этой неделе жителей Самары ждет преимущественно плюсовая температура воздуха. Погоду в Самарской области в начале недели будет формировать азорский антициклон, который смещается из московского региона.